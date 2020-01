আমার পরিবারের কারও বার্থ সার্টিফিকেট নেই, অবিচার হলে মুসলিমদের পাশে দাঁড়াব : রামদেব

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : এক মাসের বেশি সময় ধরে দিল্লির শাহিনবাগে নাগরিকত্ব আইনের বি’রু’দ্ধে বিক্ষো’ভ দেখাচ্ছেন মহিলারা। শনিবার তাদের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন যোগগুরু বাবা রামদেব। শুক্রবার এক বেসরকারি টিভি চ্যানেলকে তিনি জানান, ‘আমি হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ চাই না।’

শাহিনবাগে যাওয়া নিয়ে তিনি বলেন, ‘আমি সেখানে অবস্থানকারীদের কথা শুনতে যাব। যদি মুসলিম সম্প্রদায়ের বি’রু’দ্ধে কোনও অবিচার হয়ে থাকে, আমি থাকব তাদের পাশে। মানুষের প্রতিবা’দ জানানোর অধিকার আছে। তবে সেই প্রতিবা’দ হতে হবে সাংবিধানিক উপায়ে। তাঁর ধারণা, ‘ভারতে এখন নৈরাজ্যের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।’

যোগগুরুর কথায়, ‘আমি কারও পক্ষে নই। বিপক্ষেও নই। আমি মধ্যস্থতা করতেও যাচ্ছি না। আমি চাই না হিন্দু আর মুসলিমরা ল’ড়াই করুক। যদি মুসলিমদের প্রতি অবিচার হয়, আমি তাদের পক্ষে দাঁড়াব। আমি শনিবার শাহিন বাগে যাচ্ছি।’ আজাদির স্লোগানকে সমর্থন করে রামদেব বলেন, ‘আমি প্রতিবাদ করা সমর্থন করি। যে কোনও ধরনের আজাদির সমর্থক আমি। কিন্তু তা হওয়া উচিত সাংবিধানিক। তাতে যেন আর কেউ আ’ঘা’ত না পায়। আমি জিন্নাওয়ালি আজাদি চাই না। আমি চাই ভগত্‍ সিংওয়ালি আজাদি।’

নাগরিকত্ব আইন সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘আমরা সকলেই ভারতীয়। একটা ভুল ধারণা ছড়িয়েছে যে, অনেক মানুষকে দেশ থেকে দূর করে দেওয়া হবে।’ বাবা রামদেবকে বলা হয়, মুসলিমদের অনেকের কাছে হয়তো এমন নথিপত্র নেই যাতে প্রমাণ করা যায় তাদের পূর্বপুরুষ এই দেশে থাকতেন। তাই তারা ভয় পাচ্ছেন। এ ব্যাপারে আপনি কী বলবেন? তিনি বলেন, ‘আমি গ্রামে জন্মেছিলাম। আমার পরিবারের কারও বার্থ সার্টিফিকেট নেই। সেই সময় কে বার্থ সার্টিফিকেট করাত?’