কোন টা সত্য ১১জন হিন্দু থেকে মুসলমান হওয়া ছিল একটি নাটক

রামগঞ্জে মিজানুর রহমান আজহারীর মাহফিলে ১১জন হিন্দু থেকে মুসলমান হওয়া ছিল একটি নাটক। সূত্রঃ সাংবাদিক রহমত উল্লা, রামগঞ্জ।

লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ উপজেলার হাজীপুর পাটোয়ারী বাড়ি সংলগ্ন মাঠে গতকাল শুক্রবার (২৪) জানুয়ারী এ সময়ের জনপ্রিয় তাফসির কারী মিজানুর রহমান অাজহারীর মাহফিলে একই পরিবারের ১১জনকে হিন্দু থেকে মুসলমান করা হয়।

এলাকাবাসীর দাবী ওই পরিবার জন্মসূত্রে মুসলমান ছিল । মাহফিলে কালিমা পড়িয়ে মুসলমান হিসাবে দেখানোটা ছিল মাহফিল বাস্তবায়ন কমিটির একটি সাজানো নাটক । এতে এলাকাবাসীর মাঝে চরম ক্ষোভে সৃষ্টি হয়।