বিমান থেকে মুসলিম যাত্রীদেরকে নামিয়ে দেয়ায় মার্কিন এয়ারলাইন্সকে জরিমানা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: উড্ডয়নের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে বিমান থেকে তিন মুসলিম যাত্রীকে জো’র করে নামিয়ে দেয়ার ঘটনায় মার্কিন বিমান সংস্থা ডেল্টা এয়ারলাইন্সকে ৫০ হাজার ডলার জরিমানা করেছে দেশটির পরিবহন বিভাগ।

এ সংক্রা’ন্ত এক আদেশে তারা জানিয়েছে, বিমান থেকে তিন মুসলিম যাত্রীকে নামিয়ে দেয়ার মাধ্যমে ডেল্টা কর্তৃপক্ষ চর’ম বর্ণবা’দী আচ’রণ করেছে, এছাড়া তারা বর্ণবাদ বিরো’ধী আইনেরও লঙ্ঘ’ন করেছে।

২০১৬ সালের ২৬ জুলাই প্যারিসের শার্ল দ্য গল বিমানবন্দরে ডেল্টা এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ২২৯ থেকে সন্তানসহ এক মুসলিম দম্পতিকে জো’র করে না’মিয়ে দেয়া হয়।

এ ঘটনা সম্পর্কে বিমানটির ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্ট বলেন, সেই দম্পত্তির স্ত্রীর মাথায় হিজাব ছিলো এবং তার স্বামী নিজের হাতে থাকা ঘড়িতে কিছু একটা করছিলেন। এছাড়াও তিনি নিজের মুঠোফোনে চ্যাট করার সময় বার বার ‘আল্লাহ’ শব্দটি লিখছিলেন।

এ ঘটনা বিমানটির ক্যাপ্টেনকে জানানো হলে তিনি ডেল্টার নিরাপ’ত্তা কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কর্মকর্তারা জানান যে, এই দম্পত্তি মার্কিন নাগরিক। তারা নিজেদের দেশে ফিরে যাচ্ছেন। তাদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের নিরাপ’ত্তাজনিত অভি’যোগ নেই। তবে এরপরও ক্যাপ্টেন সেই দম্পত্তিকে বিমান থেকে জো’র করে নামিয়ে দেন।

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ডেল্টা এয়ারলাইন্সকে অনেক সমালো’চনার শিকা’র হতে হয়। তবে ডেল্টা কর্তৃপক্ষ নিজেদের অবস্থানেই অন’ড় থাকে।

সূত্র: এনডিটিভি