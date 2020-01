ভূঞাপুরে বাঁশের কুঁচ দিয়ে হত্যা চেষ্টা

মোঃ নাসির উদ্দিন, ভূঞাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধিঃ টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে বাঁশের কুঁচ দিয়ে হত্যার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে মো. কালাম (৩৫) নামে এক ব্যাক্তির বিরুদ্ধে। সে উপজেলার নিকলা নয়া পাড়া গ্রামের মো. শাহজাহানের ছেলে।

এ বিষয়ে শাহজাহানের ছোট ভাই মো. আমিনুল ইসলাম জানান, গত ১৩ জানুয়ারি বিকেল ৪ টার দিকে আমার বড় ভাই মো. শামছুল হক (৬০) মসজিদে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ির গেট থেকে বের হওয়ার সময় ওত পেতে থাকা কালাম বাঁশের কুঁচ বা হলঙ্গা দিয়ে পেটে আঘাত করে পালিয়ে যায়। পরে পরিবারের লোকজন এসে উদ্ধার করে ভূঞাপুর উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্স হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করে, পরে অবস্থা আশংঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে ঢাকা মেডিকেলে রেফার্ড করা হয়। সে বর্তমানে ঢামেকে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। তিনি আরো জানান, কালামসহ ৫ জনকে আসামী করে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এ মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক জানান, মামলার তদন্ত চলছে, আসামী গ্রেফতারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।