লক্ষ্মীপুরে মাহফিল থেকে ১২ জনের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ এখন ভইরাল

নিজস্ব প্রতিবেদক :

লক্ষ্মীপুরে পৃথক মাহফিলে হিন্দু ও খ্রিষ্টান ধর্ম ছেড়ে একই পরিবারের ১১ জন সহ ১২ জন পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। আজ (২৫ জানুয়ারি) শনিবার রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিষয়টি ভাইরাল হয়ে পড়েছে।

এর আগে (২৪ জানুয়ারি) সকালে রামগতি উপজেলায় খ্রিষ্টান ধর্ম থেকে ১ জন ও রাতে রামগঞ্জ উপজেলা পানপাড়ায় মাহফিল থেকে একই পরিবারের ১১ জন হিন্দু ধর্মাবলম্বী এ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

জানা যায়, লক্ষ্মীপুরের রামগতি ও রামগঞ্জে পৃথক ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। মাহফিল দুইটিতে দেশের আলোচিত বক্তা ড. মিজানুর রহমান আযহারী ও মুফতী আমির হামজা তাফসির পেশ করেন। এদিকে জনপ্রিয় ইসলামি আলোচকদের একনজর দেখতে ও তাদের তাফসির শুনতে মাহফিল এলাকাজুড়ে লাখো মানুষের সমাগম ঘটে।

এসময় ইসলামি আলোচনায় মুগ্ধ হয়ে মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে ইচ্ছা পোষণ করেন এক খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী ও হিন্দু ধর্মের একই পরিবারের ১১ জন।

এরমধ্যে তাঁদের ৪ জনকে মুফতি আমীর হামজা ও ৮ জনকে ড. মিজানুর রহমান আযহারী পবিত্র কালেমা পাঠ করিয়ে সলাম ধর্ম গ্রহণ করান। ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারীদের মধ্যে ২ জন নারী. ৭ জন পুরুষ ও ৩ শিশু রয়েছে।