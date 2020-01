লক্ষ্মীপুরে মেধাবী শিক্ষার্থীদের অনুদান দিলেন আ’লীগ নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদক :

লক্ষ্মীপুরে মেধাবী শিক্ষার্থীদের নিজ তহবিল থেকে বিশেষ অনুদান দিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট নুর উদ্দিন চৌধুরী নয়ন। (২৫ জানুয়ারি) শনিবার দুপুরে তোতারখিল আয়েশা উচ্চ বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরষ্কার বিতরণ কালে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে তিনি শিক্ষার্থীদের মাঝে এ অনুদান প্রদান করেন।

এসময় তিনি ব্যক্তিগত তহবিল থেকে বিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে (ফাস্ট বয় কে ৫০০ টাকা, ২য় বয়কে ৩০০ টাকা আর ৩য় বয় কে ২০০ টাকা)। জেএসসি তে এ প্লাস পেয়েছে যারা তাদের ৫০০০ টাকা আর দরিদ্র মেধাবীদের বিশেষ সহায়তা প্রদান করেন।

বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও দত্তপাড়া ইউপি চেয়ারম্যান আহসানুল কবির রিপন এর সভাপতিত্বে ওই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন, বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি মো. হেদায়েত হোসেন, জেলা আ. লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিয়ষক সম্পাদক রাসেল মাহমুদ ভূইয়া মান্না, চন্দ্রগঞ্জ থানা আ.লীগের যুগ্ম-আহ্বায়ক মোশাররফ পাটওয়ারী, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি চৌধুরী মাহমুদুন্নবী সোহেল, দত্তপাড়া ইউনিয়ন আ. লীগের সভাপতি এ টি এম কামাল উদ্দিন, সহ-সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম, ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি শাহাদাত হোসেন, ছাত্রলীগ নেতা আবু তালেব, কাজী নিজাম প্রমুখ।