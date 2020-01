সাবেক প্রেমিককে মারধর, প্রেমিকাকে বের করে দিলেন সালমান

ভারতের জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো বিস বস এখন দর্শকদের কাছে পরিচিত একটি নাম। তবে প্রায়ই অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে এই অনুষ্ঠানের মধ্যে, যা নিয়ে চলছে ব্যাপক সমালোচনা। বলিউড সুপারস্টার সালমান খানের উপস্থাপনায় বিগ বসের এবারের আসরেও ঘটে গেছে বেশ কয়েকটি কাণ্ড।

সম্প্রতি ১৩ তম আসরে ঘটে যাওয়া অপ্রীতিকর ঘটনায় রেগে গেছেন সালমান খান। তিনি এক প্রতিযোগীকে শুটিং সেট থেকে বের করে দিয়েছেন। প্রতিযোগীর নাম মধুরিমা তুলি।

ইউটিউবে প্রকাশিত এক ভিডিওতে দেখা যায়, আদিত্যকে বোন বলে রাগিয়ে তুলছেন মধুরিমা। এর পর আদিত্য মধুরিমার মুখে পানি ছুড়ে মারেন। পাল্টা প্রতিশোধ নিতে মধুরিমা রান্নাঘর থেকে ফ্রাইংপ্যান নিয়ে পেটাতে শুরু করেন আদিত্যকে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায় ভিডিওটি।

সাবেক প্রেমিক বিশাল আদিত্যকে প্রথম থেকেই সহ্য করতে পারছিলেন না মধুরিমা। নানা কারণে গালাগাল এমনকি টুকটাক মারামারিও চলছিল তাদের মধ্যে। এবার একটু বাড়াবাড়িই হয়ে গেলো। তর্ক করতে করতে আদিত্যকে পেটালেন মধুরিমা। আর ঘরের নিয়ম অনুযায়ী এক সদস্য অন্য সদস্যকে মারার কারণে সাজা পেতে হলো। যার ফলে মধুরিমাকে বের করে দেন সালমান।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এবারের আসরে মধুরিমা ও তার সাবেক প্রেমিক আদিত্যের ঝগড়া-বিবাদ যেন নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এর আগেও বেশ কয়েকবার এমন করেছিলো তারা। তবে এবার খুব বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে।

তবে এবারই প্রথম নয়। এর আগেও সাবেক বিশালকে চপ্পল দিয়ে পেটাতে দেখা গিয়েছিল মধুরিমাকে। তবে বিগ বসের ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের কাজের জন্য ক্ষমা চান অভিনেত্রী।