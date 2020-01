স্বপ্নের পদ্মা সেতুর ভিডিও করলেন প্রধানমন্ত্রী

স্বপ্নের পদ্মা সেতুর ৩ হাজার ৩০০ মিটার আজ দৃশ্যমান। সেই স্বপ্ন-পূরণের অভিযাত্রাকে হেলিকপ্টার থেকে মোবাইল ক্যামেরায় ধারণ করেছেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

শুক্রবার (২৪ জানুয়ারি) বিকেলে গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়া থেকে ঢাকা ফেরার পথে হেলিকপ্টার থেকে তিনি এ ভিডিও ধারণ করেন। এর আগে, আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দলের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদ ও উপদেষ্টা পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

হেলিকপ্টার থেকে প্রধানমন্ত্রীর মোবাইল দিয়ে ভিডিও করার একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন উপ প্রেস সচিব আশরাফুল আলম খোকন।

ভিডিও শেয়ার করে তিনি লিখেছেন, স্বপ্নের পদ্মা ব্রিজ আজ বাস্তবে রূপ নিচ্ছে। গভীর মমতায় পদ্মা ব্রিজ নির্মাণের অগ্রগতি দেখছেন এই স্বপ্নের স্বপ্নদ্রষ্টা ও বাস্তবায়নের কারিগর আমাদের পরম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এই ভিডিওতে দেখা যায়, প্রধানমন্ত্রী নিজে হেলিকপ্টারের জানালা দিয়ে মোবাইলে ভিডিও ধারণ ও ছবি তুলেছেন। এসময় তাকে বেশ হাস্যোজ্জ্বল দেখা যায়।

পদ্মা সেতুর ২২তম স্প্যান বসেছে বৃহস্পতিবার (২৩ জানুয়ারি)। ৬ দশমিক ১৫০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের দ্বিতল সেতুটি কংক্রিট ও স্টিল দিয়ে নির্মিত হচ্ছে।এই সেতুতে থাকবে ৪২টি পিলার। এর মধ্যে ৩৬টি পিলারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সেতুতে ৪১টি স্প্যান বসবে। যার ২২টি বসে গেছে। আগামী জুলাইয়ে সব স্প্যান বসে যাওয়ার কথা রয়েছে। ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে পদ্মা সেতুর কাজ শুরু হয়।