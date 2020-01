উজ্জ্বল রায় নড়াইল থেকেঃ পুলিশ আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে হারিয়ে যাওয়া একটি দামী মোবাইল ফোন উদ্ধার করে। উজ্জ্বল রায় নড়াইল থেকে জানান শনিবার এসপি অফিসে তাকে ডেকে এনে নিজে হাতে প্রকৃত মালিককে হাসি মুখে ফেরত দিলেন, পুলিশ সুপার মোঃ জসিম উদ্দিন পিপিএম (বার), এ সময় তার সাথে ছিলেন ডিবি পুলিশের এস আই ছৈায়দ জামারত আলী। পুলিশ সুপার এ সময় আরো বলেন, নড়াইল জেলা পুলিশ জনগনের সেবায় সব সময় রেডি থাকবে আল্লার রহমতে পিরের দোয়ায়। উজ্জ্বল রায় নড়াইল থেকে।

