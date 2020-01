মৃত্যুদাবীর চেক বিতরণ ও ভূঞাপুর প্রেসক্লাবের নতুন সদস্যদের সাথে মতবিনিময়

মোঃ নাসির উদ্দিন, ভূঞাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি: টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে মেঘনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড এর সদস্যদের লোকবীমা মৃত্যুদাবীর চেক বিতরণ ও ভূঞাপুর প্রেসক্লাবের নতুন সদস্যদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার (২৬ জানুয়ারি) দুপুরে ভূঞাপুর পৌরশহরে অবস্থিত লোকবীমা ডিভিশন, টাঙ্গাইল নর্থ জোনের উদ্যোগে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এ সময় লোকবীমা ডিভিশনের টাঙ্গাইল জেলা সমন্বয়ক ও ভূঞাপুর প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি সিরাজুল ইসলাম কিসলু’র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ভূঞাপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি শাহ্আলম প্রামানিক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বীমা উন্নয়ন অফিসার্র্স এ্যাসোসিয়েশন সভাপতি মো. আব্দুর রাজ্জাক মিঞা, বাঞ্চ কো-অর্ডিনেটর ও দৈনিক ইত্তেফাকের ভূঞাপুর উপজেলা প্রতিনিধি সাংবাদিক অভিজিৎ ঘোষ, মো. মনিরুজ্জামান, নাজমা আক্তার প্রমুখ।

ভূঞাপুর প্রেসক্লাব এর নতুন সদস্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন- সংবাদকর্মী আসাদুল ইসলাম, ফরমান শেখ, মাহমুদুল হাসান, মো. নাসির উদ্দিন, মোহাইমিনুল ইসলাম হৃদয়মন্ডল, আলমগীর হোসেন, কামরান পারভেজ ইভান, রবিউল ইসলাম রবি।

এছাড়াও মৃত্যুদাবীর চেক বিতরণ ও প্রেসক্লাবের নতুন সদস্যদের সাথে আলোচনা সভায় অংশ নেয় স্থানীয় অনলাইন ভিত্তিক সামাজিক সেবামূলক সংগঠন ইবরাহীম খাঁ’র আলোকিত ভূঞাপুর ও প্রতিভা ছাত্র সংগঠনের এ্যাডমিন ও সদস্যরা। এ অনুষ্ঠানে লোকবীমাকারী ভূঞাপুর উপজেলার জিগাতলা গ্রামের নূর-জাহান বেগমের নমিনী ও তার ছেলে লুৎফর রহমানের হাতে মৃত্যুদাবীর ৮১ হাজার ১০ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়।

