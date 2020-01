রাজারহাটে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযানে ১০টি ড্রেজার মেশিন ধ্বংস

এ.এস.লিমন,রাজারহাট (কুড়িগ্রাম)প্রতিনিধিঃ-

কুড়িগ্রামের রাজারহাটে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করায় উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান চালিয়ে ১০টি ড্রেজার মেশিন ধ্বংস করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার টানা ৬ ঘন্টা ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও রাজারহাট উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহা: যোবায়ের হোসেনের নেতৃত্বে রাজারহাট থানা পুলিশের সহযোগিতায় অভিযান চালিয়ে ১০টি ড্রেজার মেশিন ধ্বংস করা হয়।

রাজারহাট সদর ইউনিয়নের হরিশ্বর তালুক এলাকার দেউলার বিল (রাজারহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের উত্তর পাশের্ব) অভিযান চালিয়ে ৪ টি, ঘড়িয়ালডাঙ্গা ইউপির বুড়িরহাট বড়দরগা স্কুল সংলগ্ন তিস্তা নদীতে ৩টি, সরিষাবাড়িহাট সংলগ্ন চর গতিয়াশাম এলাকায় তিস্তা নদীতে ৩টিসহ ১০টি ড্রেজার মেশিন ভেঙ্গে পুড়িয়ে ফেলা হয়। অভিযান পরিচালনাকালে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনকারী ড্রেজার মেশিন মালিকদের কাউকে পাওয়া যায়নি এবং এ ধরণের আইন বহির্ভূত কাজে জড়িতদের সকলকে আইনের আওতায় নিয়ে আসার কথা গণমাধ্যমকর্মীদের জানিয়েছেন ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও রাজারহাট উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহা: যোবায়ের হোসেন। # (ছবি সংযুক্ত)