রাজারহাটে মুজিববর্ষ সড়কের উদ্বোধন

তাং-২৬-০১-২০২০ইং।।

এ.এস.লিমন,রাজারহাট (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি।।

কুড়িগ্রামের রাজারহাট উপজেলার ঠাটমারী বধ্যভূমিতে ২৫ জানুয়ারী শনিবার মুজিববর্ষ সড়কের নামকরণের ফলক উম্মোচন করেন পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব জিয়াউল হাসান।অপরদিকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শ্রদ্ধা জানিয়ে কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার টগরাইহাট নামক স্থান থেকে রাজারহাট উপজেলার চায়না বাজার সড়কে ২০২০ সালের শুরুতে ২০২০ টি বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষের চারা রোপনের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কুড়িগ্রামের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোঃ হাফিজার রহমান, এডিএম জিলুফা সুলতানা, রাজারহাট উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ যোবায়ের হোসেন, রাজারহাট থানা অফিসার ইন চার্জ কৃষ্ণকুমার সরকার, ইউপি চেয়ারম্যান নুরুজ্জামান হক বুলু, এনামুল হক, আবুল কালাম আজাদ, প্রেসক্লাব রাজারহাট সভাপতি সেকেন্দার আলী বাবলু প্রমুখ। #