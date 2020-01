অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০ এর দ্বিতীয় সপ্তাহে আসছে জনপ্রিয় মডেল, অভিনেত্রী ও দন্ত চিকিৎসক নায়লা নাঈমের জীবনীভিত্তিক বই

এর প্রথম খণ্ড “ নায়লা নাঈম দ্য কুইন অব কন্ট্রোভার্সি পার্ট ওয়ান ।” প্রকাশের জন্য সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে গ্রন্থিক প্রকাশন । বইমেলায় বইটি পাওয়া যাবে গ্রন্থিক প্রকাশনের নিজস্ব স্টলে (স্টল নং ২১১) । গ্রন্থিক ডটকম এর ওয়েবসাইট থেকে অনলাইনেও করা যাবে প্রি-অর্ডার ।

ব্যাস্ততার কারণে নায়লা নাঈম এই মুহূর্তে প্রচারণা কাজে অংশগ্রহণ করতে না পারলেও তিনি সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপটি নিবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন বইটির লেখক আহমেদ সাব্বির । বিশটি অধ্যায়ে বিন্যাস্ত বইটিতে স্থান পেয়েছে নায়লা নাঈমের ব্যক্তি ও কর্ম জীবনের বহুল আলোচিত ও সমালোচিত সব বিতর্কিত অধ্যায় সমূহ । বাদ যাচ্ছে না ক্রিকেটার সাব্বির রহমান বিতর্কও । আশা করা যাচ্ছে বইটি পড়ে পাঠক নায়লা নাঈম সম্পর্কে অনেক অজানা রহস্যের সমাধান খুজে পাবেন ।

আহমেদ সাব্বির

লেখক, “নায়লা নাঈম দ্য কুইন অব কন্ট্রোভার্সি পার্ট ওয়ান”