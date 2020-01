ইসলামপুরে সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম ফারুকের পিতা আনিছুর রহমান আর নেই

লিয়াকত হোসাইন লায়ন,জামালপুর প্রতিনিধি ॥ জামালপুর ইসলামপুরের দৈনিক ইত্তেফাক প্রতিনিধি এম শফিকুল ইসলাম ফারুক এর পিতা আনিছুর রহমান আর নেই। তিনি রবিবার রাতে দেড়টায় দিকে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। (ইন্নালিল্লহি ওয়া ইন্নাইলাহি রাজিউন) পৌর শহরের কিংজাল্লা নির্বাসী আনিছুর রহমান টেলিফোন এক্সচেঞ্চ অফিসের হেড অপারেটর পদে চাকুরীর অবসর নিয়েছেন। বিদায় বেলায় তিনি ৫ছেলে ও ২মেয়ে সহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন। রবিবার বাদ আসন জানাযা শেষে তাকে পৌর করবস্থানে দাফন করা হয়।

লিয়াকত হোসাইন লায়ন

