উপজেলা হতে ১০০০ জনকে বিদেশে কর্মসংস্থানের লক্ষে প্রেসব্রিফিং ও সেমিনার

অমর ডি কস্তা, নাটোর প্রতিনিধি:

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ এ প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত প্রতি উপজেলা হতে বছরে গড়ে ১০০০ জন দক্ষ যুব পুরুষ ও মহিলাকে বিদেশে কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করার লক্ষে নাটোরের বড়াইগ্রামে এক প্রচার, প্রেসব্রিফিং ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকালে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় উপজেলা প্রশাসন এ আয়োজন করে। এতে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহি অফিসার আনোয়ার পারভেজ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ডা. সিদ্দিকুর রহমান পাটোয়ারী, বনপাড়া পৌর মেয়র কে এম জাকির হোসেন, শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা অনার্স কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাক মোল্লা, উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুল কুদ্দুস মিয়াজী, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান মিজান, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সুরাইয়া আক্তার কলি, বড়াইগ্রাম কেন্দ্রীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি অমর ডি কস্তা, সাধারণ সম্পাদক পিকেএম আব্দুল বারী, উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি অহিদুল হক সহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সুধী সমাজ।

প্রেস ব্রিফিং ও সেমিনারে তথ্য প্রদান করেন উপজেলা নির্বাহি অফিসার আনোয়ার পারভেজ, নাটোর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ গোলাম নবী ও ইন্সট্রাক্টর মাহবুব হোসেন।

Please follow and like us: