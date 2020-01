গৌরনদীতে দুঃস্থদের মাঝে ছাগল ও সবজি বীজ বিতরণ

বরিশাল ব্যুরো ॥ ঘূর্ণিঝড় বুলবুলে ক্ষতিগ্রস্থ জেলার গৌরনদী উপজেলার মাহিলাড়া ইউনিয়নের ৩৮টি ও চাঁদশী ইউনিয়নের ৩৫টি দুঃস্থ পরিবার এবং মাদক ছেড়ে আলোর পথে ফিরে আসা ২৭ জনের মধ্যে উন্নতজাতের ছাগল ও সবজি বীজ বিতরণ করা হয়েছে।

ওয়ার্ল্ড জিউস রিলিফের (ডব্লিউজেআর) অর্থায়নে ও স্বেচ্ছাসেবী এনজিও আভাসের আয়োজনে সোমবার দুপুরে চাঁদশী ইউনিয়ন পরিষদের সামনে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় ভারপ্রাপ্ত ইউপি চেয়ারম্যান মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মাহবুব চোকদারের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইশরাত জাহান। গৌরনদী মডেল থানার সামনে মাদক ছেড়ে আলোর পথে ফিরে আসা ব্যক্তিদের মধ্যে ছাগল ও সবজি বীজ বিতরণী অনুষ্ঠানে থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) গোলাম সরোয়ারের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার মোঃ বাদশা ফয়সাল।

একইদিন সকাল ১০টায় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আভাস প্রকল্পের নির্বাহী পরিচালক রহিমা সুলতানা কাজলের সভাপতিত্বে মাহিলাড়া ইউনিয়ন পরিষদের সামনে ছাগল বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত ইউপি চেয়ারম্যান সৈকত গুহ পিকলু। বিশেষ অতিথি ছিলেন গৌরনদী উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি খোকন আহম্মেদ হীরা, সাধারণ সম্পাদক মণীষ চন্দ্র বিশ্বাস, এইডের নির্বাহী পরিচালক প্রেমানন্দ ঘরামী, আগৈলঝাড়া উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার ডাঃ আশুতোষ রায় প্রমুখ।

Please follow and like us: