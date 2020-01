নড়াইলে দিনব্যাপী উন্মুক্ত পদ্ধতিতে বয়স্ক,বিধবা ও প্রতিবন্ধি ভাতা বাছাই কার্যক্রম

উজ্জ্বল রায় নড়াইল জেলা প্রতিনিধি■ নড়াইলে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে বয়স্ক,বিধবা ও প্রতিবন্ধি ভাতা বাছাই কার্যক্রম- ২০১৯-২০ এর উদ্ধোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার বেলা সাড়ে ১১টায় সদর উপজেলা সমাজ সেবা অধিদপ্তরের আয়োজনে সদরের আউড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ চত্ত্বরে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সালমা সেলিম। উজ্জ্বল রায় নড়াইল জেলা প্রতিনিধি জানান, আউড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের মোঃ পলাশ মোল্যার সভাপতিত্বে সদর উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা উত্তম সরকার, নড়াইল-২ আসনের এমপির প্রতিনিধি বিপ্লব কুমার কুন্ডু,আশিকুর রহমান চুন্নু, আউড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের সচিব মোঃ মিজানুর রহমান, বিধান চন্দ্র রায়, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যগণসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ ও ভাতাভোগীরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন। এবারের বয়স্ক ভাতার সর্বনি¤œ বয়সসীমা মহিলাদের ৬২ বছর ও পুরুষদের ৬৫ বছর নির্ধারন করা হয়েছে। দিনব্যাপী এ বাছাই কার্যক্রমে আউড়িয়া ইউনিয়নের ৮ শতাধিক মানুষ বয়স্ক,বিধবা ও প্রতিবন্ধি ভাতার জন্য নতুন করে আবেদন করেছেন।

