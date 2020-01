সরিষাবাড়ী(জামালপুর)প্রতিনিধি-জাতির দর্পন সাংবাদিকরা নানাভাবে নির্যাতিত হচ্ছে, সাংবাদিকরা ন্যায্য অধিকার পাচ্ছে না। সাংবাদিকদের হত্যার হুমকি ও মিথ্যা মামলা এবং নানা ধরনের চক্রান্তের শিকার হতে হচ্ছে। গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে পুলিশের সাজানো মামলা থেকে অব্যাহতি পেলেন সাংবাদিক মাসুদুর রহমান। গতকাল ২৭-১-২০২০ ইং রোজ সোমবার জামালপুর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর ৪র্থ আদালতের বিচারিক হাকিম সোলায়মান কবীর এ রায় ঘোষনা করেন। মাসুদুর রহমান জাতীয় দৈনিক জনতার সংবাদ পত্রিকার জামালপুর জেলা প্রতিনিধি,টিভি স্যাটেলাইট বাংলা টিভি,জাতীয় দৈনিক সন্ধা বানী,দৈনিক আলোচিত জামালপুর ,টিভি স্যাটেলাইট মুভি বাংলা টিভিতে সরিষাবাড়ী প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত ছিলেন । বর্তমানে তিনি মুভি বাংলা টিভিতে স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে ঢাকায় কর্মরত রয়েছেন।

জানা গেছে, দৈনিক আলোচিত জামালপুর পত্রিকার সরিষাবাড়ী প্রতিনিধি সাংবাদিক মাসুদুর রহমান গত ২৪ সেপ্টেম্বর সোমবার কয়েকটি অনলাইন পত্রিকা ও তার ব্যবহৃত ফেসবুক আইডি থেকে “সরিষাবাড়ীতে লক্ষাধিক টাকায় থানা থেকে মুক্তি পেল সড়ক দুর্ঘটনায় আটককৃত ৪ জন” শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করেছিল। সংবাদে বলা হয়েছিল মাদারগঞ্জ উপজেলার পাঠাদহ গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে মামুন মিয়া, রফিকুল ইসলামের ছেলে মেহেদী, সুরুজ মিয়ার ছেলে মারুফ, কয়ড়া বাজার এলাকার মোয়াজ্জেম হোসেনের ছেলে রাজ্জাককে আটক করে ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকায় গভীর রাতে গোপনে আপোষ মিমাংসা হয়ে উৎকোচ গ্রহণ করে ছেড়ে দেয় সরিষাবাড়ী থানার অফিসার ইনচার্জ মাজেদুর রহমান। সংবাদ প্রকাশের পর গত ২৬ সেপ্টেম্বর রাতে তাকে এএসআই আনসার আলী মুঠোফোনে ধানাটা ব্রীজে আসতে বলে। তিনি তার কথামত সেখানে আসলে এসআই ইমান আলী, এসআই আরিফুল ইসলাম, এসআই সাইফুল ইসলাম, এএসআই শাহাদৎ, এএসআই ফরহাদ সহ প্রায় ২০ পুলিশ সদস্য তাকে ওসি সাহেব ডেকেছে বলে থানায় নিয়ে আসে। তারপর তাকে থানা থেকে রাত প্রায় ১ টার দিকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভুয়া একটি চিকিৎসা সনদপত্র সংগ্রহ করে তার বিরুদ্ধে চোলাই মদ পান করেছে বলে এস আই ঈমান আলী বাদী হয়ে মিথ্যা মামলা দায়ের করে। সরিষাবাড়ী থানার মামলা নং-২৫ , তাং-২৭-৯-২০১৮ ইং । এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে ওসি তাকে বিভিন্ন মামলায় ফাঁসিয়ে দিয়ে জেল হাজত বাস করাবে বলে আদালতে প্রেরণের সময় হুমকি দেয়। নানান চরায় উতরায় পার করে গতকাল সোমবার জামালপুর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর ৪র্থ আদালতের বিচারিক হাকিম সোলায়মান কবীর এ রায় ঘোষনা করেন। এ রায়ে সরিষাবাড়ীর কর্মরত সাংবাদিক বৃন্ধ সহ এলাকার স্থানীয় জনগণ আনন্দিত হয়ে উল্লাস করে আরামনগর বাজার ট্রাক সমিতির মোড় এলাকায় মিষ্টি বিতরন করেন।

এ বিষয়ে মামলার বিবাদী পক্ষের আইনজীবি আব্দুর রউফ গফুর জানান,প্রায় ১ বছর ৪ মাস পর মামলাটি পরিচালনা করে স্বাক্ষ গ্রহণ শেষে যুক্তি তর্ক অনুষ্ঠিত হয় । বাদী পক্ষ সরিষাবাড়ী থানা পুলিশ মামলাটি প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়। পরে জামালপুর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর ৪র্থ আদালতের বিচারিক হাকিম সোলায়মান কবীর তাকে বেকুসুর খালাস প্রদান করেন।

