বাংলাদেশ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন

পাবনার বলরামপুর খাজা নগরে খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী সিদ্দিকীয়া কোরআনিয়া মাদ্রাসা ভবনে একটি অরাজনৈতিক কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবী সুন্নি সংগঠন ‘বাংলাদেশ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত’ (সিলসিরায়ে ফুরফুরা শরীফ) এর সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় আওলাদে মোজাদ্দেদে জামান পীরে কামেল শাহসুফি আল্লামা ওমর সিদ্দিকী আল কুরাইশি (মু.জি.আ.) এর নেতৃত্বে আওলাদে মুজাদ্দেদে জামান মুফতি মাওলানা হযরত সাইফুল্লাহ্ সিদ্দিকি আল কোরাইশীর সভাপতিত্বে ও নূর মুহাম্মদ আজাদ খান চিশতী ও আল্লামা ড. সৈয়দ নজরুল ইসলাম ফরিদপুরির পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় ৬৫ সদস্য বিশিষ্ট্য কমিটির অনুমোদন দেয়া হয়।

প্রধান উপদেস্টা আওলাদে মুজাদ্দেদে জামান পীরে কামেল শাহসুফি আল্লামা ওমর সিদ্দিকী আল কুরাইশি, আওলাদে মুজাদ্দেদে জামান পীরজাদা হযরত মাওলানা সানাউল্লাহ সিদ্দিকী আল কোরাইশী।

কমিটিতে সভাপতি আওলাদে মুজাদ্দেদে জামান মুফতি মাও. হযরত সাইফুল্লাহ্ সিদ্দিকী আল কোরাইশী, নির্বাহী সভাপতি আল্লামা ড. সৈয়দ নজরুল ইসলাম ফরিদপুরী এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে রয়েছেন নূর মুহাম্মদ আজাদ খান চিশতী।

এছাড়াও অন্যান্যরা হলেন সহ-সভাপতি মো. হাবিবুর রহমান ওয়েসী, মাওলানা মো. মশিউর রহমান, মো. শিহাব উদ্দিন, মো. নাহারুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. মোক্তার হোসেন, ভিপি মো. আব্দুল আজিজ, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মো. রবিউল ইসলাম, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মো. আমিরুল ইসলাম, মাওলানা মো. গোলাম সরোয়ার, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক মীর রমজান আলী, সহ-ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক হাফেজ মাওলানা ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ, জামাল উদ্দিন প্রাং, প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক সুফি আব্দুল মাজেদ, সহ-প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক হাজী মো. শাহজাহান আলী মোল্লা, মো. আব্দুল মমিন, দপ্তর সম্পাদক হাফেজ মাওলানা মো. মাহমুদ আলী, সহ-দপ্তর সম্পাদক মো. আনোয়ার হোসেন, কোষাধ্যক্ষ মো. হাবিবুর রহমান, সহ-কোষাধ্যক্ষ মো. শাহীন আলম।

দেশ ও জাতি গঠনের লক্ষ্যে বিশ্ব মানবতার দূত নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ (সা.) এর শান্তিময় জীবন আদর্শ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, সমাজে চলমান জুলুম, নির্যাতন, জিনা ব্যাভিচার, ধর্ম বির্দ্বেষ, সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ, মাদকসহ সকল ধ্বংসাত্বক বিশৃঙ্খলা অরাজকতা স্থায়ীভাবে নিরসনের জন্য নবী (সা.) এর সুমহান মর্যাদা মানশান প্রচার ও দীনি ইসলাম প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়েছে। (সংবাদ বিজ্ঞপ্তি)

নির্বাহী সদস্য মো. বকুল শেখ (মেম্বার), মো. রিপন হোসেন, মো. আবুল কাশেম, মো. রানা শেখ, মো. বাবুল আক্তার, মো. অব্দুর রাজ্জাক, মো. হাতেম আলী, অধ্যাপক আতাউল হক, ইঞ্জি. মো. সাজ্জাদ হোসেন বাপ্পী;

সদস্য মো. হাসান আলী, মো. ডা. নজরুল ইসলাম, হাজী আব্বুল মতিন, মো. বাবুল খান, মো. আ. ছাত্তার, মো. আ. মমিন, মো. আলাউদ্দিন চিশতী, মো. হাসান শাহরিয়ার শিপলু, মো. হাবিবুর রহমান, মো. খোকন আলম, মো. ইয়াছিন হোসেন সোহাগ, মো. আব্দুল আলিম, মো. হেলাল উদ্দিন, মো. জহুরুল ইসলাম, মো. মিলন, মো. আব্দুর রহমান, মো. আকতার হোসেন, মো. বকুল হোসেন, মো. এনাম হোসেন, মো. মোক্তার হোসেন, মো. হাবিবুল্লাহ, মো. মেহেদী হাসান মামুন, মো. মাহাতাব উদ্দিন, মো. আশরাফুল আলম মিরাজ, মাওলানা মো. রুহুল আমিন।

