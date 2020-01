বাকৃবি সাংবাদিক সমিতির নতুন কমিটি সভাপতি নাবিল সাধারণ সম্পাদক আমিন

বাকৃবি প্রতিনিধি:

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির (বাকৃবিসাস) ২০২০ সালের ১৬ সদস্যবিশিষ্ট নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়।এতে সভাপতি হিসেবে দৈনিক ইত্তেফাকের ক্যাম্পাস প্রতিনিধি মো. নাবিল তাহমিদ এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দৈনিক আমাদের সময়ের প্রতিনিধি শাহরিয়ার আমিন নির্বাচিত হয়েছেন।

গতকাল রবিবার রাত ৮ টার দিকে টি.এস.সি. মিনি কনফারেন্স কক্ষে দায়িত্ব হস্তান্তর ও বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নতুন কমিটির ঘোষণা করেন সদ্য বিদায়ী সভাপতি মোফাজ্জল হোসেন।

রবিবার বিকালে বাকৃবি সাংবাদিক সমিতির কার্যালয়ে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে সমিতির সদ্যবিদায়ী সভাপতি মোফাজ্জল হোসেন মায়া। এছাড়াও কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সাবেক সভাপতি দীন মোহাম্মদ দীনু ও মো. হাতেম আলী দায়িত্ব পালন করেন।

কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন- সহ-সভাপতি আবুল বাশার মিরাজ (কালের কণ্ঠ), যুগ্ম-সম্পাদক জাহিদ হাসান (ডেইলি সান), সাংগঠনিক সম্পাদক রাকিবুল হাসান (ইনকিলাব), কোষাধ্যক্ষ আশিকুর রহমান (এশিয়ান এজ), দপ্তর সম্পাদক মো. হাবিবুর রহমান রনি (খোলা কাগজ), প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মো. রাফী উল্লাহ্ (বার্তা বাজার), তথ্য ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক আতিকুর রহমান (ভার্সিটি ভয়েস), ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক তানিউল করিম জীম (আজকের পত্রিকা)। এছাড়াও কার্যনির্বাহী হিসেবে রয়েছেন মোফাজ্জল হোসেন (দৈনিক জনকণ্ঠ) এবং শাহীদুজ্জামান সাগর (প্রথম আলো)।

এছাড়াও কমিটিতে সদস্য হিসেবে রয়েছেন মুুসফিকুর রহমান সিফাত (নিউ এজ), মো. আবদুল আউয়াল মিয়া (বাংলা ট্রিবিউন), মো. শাহীন সরদার (যুগান্তর), মুসাদ্দিকুল ইসলাম তানভীর ( আওয়ার ভয়েস)।

দায়িত্ব হস্তান্তর ও বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মোফাজ্জল হোসেনের সভাপতিত্বে ও মুশফিকুর রহমান সিফাতের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাকৃবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. লুৎফুল হাসান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাকৃবির উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. জসিমউদ্দিন খান, ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মো. ছোলায়মান আলী ফকির এবং বোটানিক্যাল গার্ডেনের কিউরেটর ও শিক্ষক সমিতির সহ-সভাপতি অধ্যাপক ড. এ.কে.এম. জাকির হোসেন।