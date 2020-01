সার্টিফিকেট হাতে এগোচ্ছে শিক্ষার্থী, বাঁধা বিষয় কোড!

রাবি প্রতিনিধি: এক হাতে সার্টিফিকেট নিয়ে চাকরির পরীক্ষায় অংশ নিতে যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাস করা একজন শিক্ষার্থী। কিন্তু বিষয় কোড না থাকায় বিভিন্ন চাকুরিতে আবেদন করার সুযোগ পাচ্ছেনা এই গ্র্যাজুয়েট। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পপুলেশন সায়েন্স অ্যান্ড হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট বিভাগ থেকে পাসকৃত শিক্ষার্থীরা এভাবেই চাকরিতে আবেদনের সুযোগ হারাচ্ছে। পিএসসি’র অধীনস্থ নন-ক্যাডার পদগুলোতেও যেতে পারছেনা তারা। অথচ অন্যান্য বিভাগ থেকে পাসকৃত শিক্ষার্থীরা বিষয় কোডের সুবিধা পাচ্ছে।

সোমবার বেলা ১২ টায় বিশ্ববিদ্যালয় প্যারিস রোডে দাবি আদায়ে প্রতিকী প্রতিবাদসহ বিক্ষোভ মিছিল শেষে মানববন্ধনে অংশ নেয় বিভাগের বিভিন্ন বর্ষের শতাধিক শিক্ষার্থী।

এসময় বিভাগের শিক্ষার্থীরা বলেন, ‘রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হয়েও পপুলেশন সায়েন্স এন্ড হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট বিভাগটি বিষয় কোড পেতে আন্দোলন করতে হয়। ১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠা হলেও এখন পর্যন্ত নিজস্ব বিষয় কোড পায়নি, যা আমাদের জন্য অত্যন্ত লজ্জার।’

তারা বলেন, ‘আমরা সারাদিন ল্যাব- ক্লাস নিয়ে পড়ে থাকি। সবকিছু পড়েও অনার্স শেষে যখন বিষয় কোড পাবো না তখন হতাশা তৈরি করবে। সায়েন্সে সকল বিষয় পড়তে হয় কিন্তু আমরা সায়েন্সের আন্ডারে আছি এটা বলতে পারিনা। বিভাগের সকল শিক্ষার্থীরা মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও চাকরির বাজারে এই বিভাগের শিক্ষার্থীরা প্রচন্ড হতাশ।’

শিক্ষার্থীরা আরও বলেন, ‘আমাদের শিক্ষকরা যখন বিষয় কোডের দাবি জানায় তখন পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি) থেকে বিভিন্ন আশ্বাস দেয়া হয়। কিন্তু আমরা আর আশ্বাসে বসে থাকবো না। বিষয়কোড নিয়ে বাড়ি ফিরবো। চাকরির পরীক্ষায় বিষয় কোড নিয়ে বিড়ম্বনা ও প্রক্রিয়াধীন সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলনে চলবে। দ্রুত সময়ের মধ্যে পিএসসি তাদের দাবির বিষয়ে প্রয়োজনীয় কোনও পদক্ষেপ না নিলে কঠোর আন্দোলনে যাওয়ার ঘোষণা দেন শিক্ষার্থীরা।

প্রসঙ্গত, এর আগে একই দাবিতে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন করে বিশ্ববিদ্যালয়ে মানববন্ধন, বিক্ষোভ র‌্যালি ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করছে বিভাগের শিক্ষার্থীরা।