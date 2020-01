উলিপুর মহারাণী স্বর্ণময়ী স্কুল এন্ড কলেজে অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

উলিপুর (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি ঃ

কুড়িগ্রামের উলিপুর মহারাণী স্বর্ণময়ী স্কুল এন্ড কলেজের স্কুল শাখার অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে প্রতিষ্ঠানের মাঠে অধ্যক্ষ আব্দুল কাদেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও গভর্নিং বডির সভাপতি মোঃ আব্দুল কাদের। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, সহাকারী অধ্যাপক জাহাঙ্গীর আলম সরদার, প্রভাষক সম আল মামুন, সহকারী প্রধান শিক্ষক আনিছুর রহমান প্রমূখ। সহকারী শিক্ষক তাজুল ইসলামের সঞ্চালনায় অন্যান্যের মধ্যে গভর্নিং বডির সদস্য সুভাষ সাহা ভজন, নুর আমিন, অভিভাবক প্রভাষক আবুল হোসেন, হাফিজুর রহমান সেলিম,ধীরেন্দ্র নাথ সরকারসহ প্রায় ৩ শতাধিক অভিভাবক ও প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অভিভাবক সমাবেশের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের পাঠদানসহ শিক্ষার মান উন্নয়নে নানামূখি পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

