কোড অন্তর্ভুক্তির দাবি, না দিলে আমরণ অনশন

রাবি প্রতিনিধি: বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে বিষয়কোড অন্তর্ভুক্তির দাবি পূরণ না হলে আমরণ অনশনের ঘোষনা দিয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পপুলেশন সায়েন্স এন্ড হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট বিভাগের শিক্ষার্থীরা। মঙ্গলবার বেলা ১২ টায় স্যার জগদীশচন্দ্র বসু একাডেমিক ভবনের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষনা দেন তারা।

মাস্টার্সের শিক্ষার্থী এস এম সোহাগ সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে জানান, বিভাগ প্রতিষ্ঠার ২৪ বছর পার হলেও পিএসসি’তে বিষয় কোড অন্তর্ভূক্তিতে পৌনঃপুনিকভাবে ব্যর্থ হচ্ছে বিভাগটি। ইতপূর্বে ৪০ ও ৪১তম বিসিএস এ পিএসসিতে বিষয় কোড অন্তভূক্তির মৌখিক নিশ্চয়তা দিলেও তা এখনো বাস্তবায়ন হয়নি। এরই প্রেক্ষিতে তারা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছে। বিষয় কোড অন্তর্ভূক্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা এই আন্দোলন অব্যাহত রাখবে।

লিখিত বক্তব্যে তিনি আরো বলেন, যতদিন পিএসসিতে বিষয় কোড অন্তর্র্ভূক্তির সর্বোচ্চ নিশ্চয়তা না দেয়া হবে ততদিন তারা এই আন্দোলন অব্যাহত রাখবে। এরই ধারাবাহিকতায় আগামীকাল থেকে স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু একাডেমিক ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রশাসনিক ভবনের সামনে অফিস চলাকালে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি চলবে। এর পরেও কোন সুরাহা না হলে পরবর্তী ৬ কার্যদিবস পরে আগামী রোববার হতে আমরণ অনশনে যাবার ঘোষণা দিয়েছে শিক্ষার্থীরা।

এ সময় সংবাদ সম্মেলনে বিভাগের মাস্টার্সের এ এম বারকুল্লাহ, তরিকুল ইসলামসহ বিভাগের অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিল।

উল্লেখ্য, এর আগে দাবি আদায়ে বিভাগের শিক্ষার্থীরা ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন, মৌন র‌্যালি,মানববন্ধন, অবস্থান কর্মসূচি, বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতীকী প্রতিবাদ জানায়।