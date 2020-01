গোবিন্দগঞ্জ থানা পুলিশের অভিযানে৪৯০ বোতল ফেনসিডিল ও ট্রাকসহ আটক- ২

বায়েজীদ (গাইবান্ধা) :

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে সুযোগ্য পুলিশ সুপার তৌহিদুল ইসলামের নির্দেশনায় থানা পুলিশের অভিযানে ৪৯০ বোতল ফেসনিডিল ও বহনকারী ট্রাকসহ ২ মাদক কারবারীকে আটক করেছে পুলিশ।গোবিন্দগঞ্জ থানা সূত্রে জানা যায়, অদ্য ২৮ জানুয়ারী ২০২০ইং রাত্রী অনুমান ১২.০৫ টার সময় গোবিন্দগঞ্জ থানার এসআই নাজমুলের নেতৃত্বে একটি টিম গোবিন্দগঞ্জ- ঘোড়াঘাট রোডে রাত্রি কালিন ডিউটি করার সময় গোপন সুত্রে ভিত্তিতে “সরকার এন্টারপ্রাইজের”ঢাকা মেট্রো -ট ২২-৬৫৬৯ নম্বরের একটি ট্রাক ভাদুরিয়া সীমান্ত এলাকা হতে ফেনসিডিল নিয়ে ঢাকা অভিমুখে যাবার পথে থানার গেটে আটক পূর্বক তল্লাশি করে ট্রাকের কেবিনে ৪ টি আপেলের কার্টুনে বিশেষ কায়দায় প্যাকিং করা ৪৯০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে সেই সাথে মাদক ব্যবসায়ী ও আসামি ১)হামিদুল (২১) পিতা হালিম সাং কানাগাড়ি থানা ঘোড়াঘাট ও ট্রাকের চালক আসামি ২) সাবিরুল ইসলাম (২২) পিতা রফিকুল ইসলাম সাং পূর্ব ফতেপুর থানা নবাবগঞ্জ উভয় জেলা দিনাজপুরদ্বয় কে আটক করে।গোবিন্দগঞ্জ থানার ওসি এ কেএম মেহেদী হাসান বিষয়টি নিশ্চিত করে সাংবাদিকদের জানান, এই চক্রটি দীর্ঘদিন ধরে সীমান্ত এলাকা হতে ট্রাকে অন্যান্য মালামালের আড়ালে ফেনসিডিল বহন করে দেশের বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ করে আসছিল। এই চক্রের গড ফাদার কে সনাক্ত পূর্বক গ্রেফতারের জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। উদ্ধার কৃত ফেনসিডিলের মূল্য অানুমানিক মূল্য ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা। এ বিষয়ে থানায় একটি মাদক দ্রব্য আইনে মামলা দায়ের হয়েছে।