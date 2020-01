নড়াইলে প্রতিবন্ধীদের মাঝে মাশরাফির পক্ষ থেকে জেলা ছাত্রলীগের কম্বল বিতরণ

উজ্জ্বল রায়, নড়াইল জেলা প্রতিনিধি■ঃ নড়াইল-২ আসনের সংসদ সদস্য ক্রিকেটার মাশরাফি বিন মর্তুজার পক্ষ থেকে প্রতিবন্ধীদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। নড়াইল শহরের দুর্গাপুরে ডিপিওডি প্রতিবন্ধী অফিসে ৫৫ জনের মাঝে এ কম্বল বিতরণ করা হয়। উজ্জ্বল রায় নড়াইল জেলা প্রতিনিধি জানান, এ সময় উপস্থিত ছিলেন কমলাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শামসুল আলম, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি চঞ্চল শাহরিয়ার মীম, সাধারণ সম্পাদক রকিবুজ্জামান পলাশ, সাংবাদিক ফরহাদ খান প্রমুখ। প্রতিবন্ধীরা বলেন, আমাদের এমপি মাশরাফির কম্বল পেয়ে আমরা আনন্দিত। তিনি আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন তার জন্য আমরা দোয়া করি সোমবার দুপুরে।

Please follow and like us: