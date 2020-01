নড়াইলে সুলতান স্বর্ণ পদক পেয়ে খুবই গর্বিত চিত্রশিল্পী ফরিদা জামান

উজ্জ্বল রায়, নড়াইল জেলা প্রতিনিধি■ঃ এবার সুলতান স্বর্ণ পদক পেলেন খ্যাতিমান চিত্রশিল্পী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ফরিদা জামান। মেলার সমাপনি দিন নড়াইলের শিল্বপী সুলতান মঞ্চে স্থানীয় সরকার, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্যাচার্য্য এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দেশ বরেণ্য এই চিত্রশিল্পীকে সুলতান পদক প্রদান করেন। সমাপনি অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক ( ভারপ্রাপ্ত) কাজী মাহবুবুর রশীদের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, পদকপ্রাপ্ত শিল্পী অধ্যাপক ড. ফরিদা জামান, নড়াইল জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট সোহরাব হোসেন বিশ্বাস, নড়াইল পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন পিপিএম, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট সুবাস চন্দ্র বোস, সুলতান ফাউন্ডেশনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ হাসানুজ্জামান,শিল্পকলা একাডেমীর কর্মকর্তা সুজন মাহমুদ প্রমুখ। বিশ্ব বরেণ্য চিত্রশিল্পী এস.এম সুলতানের ৯৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ১৬ জানুয়ারী নড়াইলে ১২ দিনব্যাপি সুলতান মেলা শুরু হয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে এবারের মেলা উৎসর্গ করা হয়েছে। উজ্জ্বল রায় নড়াইল জেলা প্রতিনিধি জানান, প্রধান অতিথি সমাপনিঅনুষ্ঠানে বলেন,মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশে অভুত উন্নতি হয়েছে। যোগাযোগ ব্যাবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, নদীখনন , ব্রীজসহ যাতে মানুষ গ্রামে থেকে কর্মসংস্থান করতে পারে সে লক্ষে নানা পরিকল্পনা গ্রহন করা হচ্ছে। আপনারা নিশ্চিত থাকবেন মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর হাতে দেশ নিরাপদ, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার হাতে এই বাংলাদেশে যে গতিতে উন্নয়ন চলছে, এটি আরো বেগবান হবে আগামীতে। পদকপ্রাপ্ত শিল্পী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড্রইং ও পেইন্টিং বিভাগের অধ্যাপক ড. ফরিদা জামান তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, সোমবার (২৭ জানুয়ারী) সন্ধ্যায় আমি সুলতান স্বর্ণ পদক পেয়ে খুবই গর্বিত। আমি ছোট বেলায় বরেণ্য শিল্পী এস.এম সুলতানকে দেখার সুযোগ হয়েছে। সে সময় তার সাথে কথা বলে অনুপ্রাণিত হয়েছি। তিনি শিশুদের খুব ভালো বাসতেন এবং তাদের জন্য আজীবন কাজ করেছেন। তিনি যেভাবে শিশুদের ভালো বেসেছেন, আমাদেরও উচিত সেভাবে শিশুদের ভালোবাসা। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রনালয় ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর পৃষ্টপোষকতায় ১২ দিনব্যাপি সুলতান মেলায় বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যে ছিল শিশুদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, দেশ ও বিদেশের ১১৮টি ছবি নিয়ে চিত্র প্রদর্শনী, ভারত,জিম্বাবুয়ে, নেপাল এবং দেশের ২০জন চিত্রশিল্পী নিয়ে আন্তর্জাতিক আর্ট ক্যাম্প, রচনা প্রতিযোগিতা, গ্রামীন খেলাধুলা, সেমিনার এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বরেণ্য শিল্পী এসএম সুলতান ১৯২৪ সালের ১০ আগস্ট নড়াইলের মাছিমদিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৯৪ সালের ১০ অক্টোবর যশোর সম্মিলিত হাসপাতালে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

