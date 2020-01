পাকিস্তান ভেঙে আরেকটি ‘বাংলাদেশ’ সৃষ্টি হচ্ছে!

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ‘পশতুনিস্তান লিবারেশন আর্মি’ গঠনের মাধ্যমে স্বাধীনতার জন্য সশ’স্ত্র আন্দোলন শুরু করেছে পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনওয়া প্রদেশের পশতুন জনগোষ্ঠী। দলটির নেতাদের বরাতে এক প্রতিবেদনে বিষয়টি নি’শ্চি’ত করেছে পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম দ্য ডন।

প্রতিবেদনে বলা হয়, শতা’ধিক পশতুন তরুণীকে ধরে নিয়ে গেছে পাকিস্তানি সেনা সদস্যরা। তাছাড়া গু’ম হয়েছেন অঞ্চলটির বহু সংখ্যক অধিকার কর্মী। এমন অবস্থায় প্রথমে পশতুনদের ওপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অ’ত্যাচা’র এবং নির্যা’তন বন্ধে পশতুন তাহাফুজ মুভমেন্ট (পিটিএম) নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলেছিল স্থানীয় তরুণরা।

তখন পশতুন নারীদের অপ’হ’রণ করে যৌ’নদা’সী বানিয়ে তাদের ভোগ, নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে হ’ত্যা, গু’মসহ মানবাধিকার ল’ঙ্ঘ’নের নানা বিষয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে প্রতিহ’ত করায় অল্প দিনেই বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে সংগঠনটি। পরে পিটিএম’র একটি অংশ নিজেদের শক্তি বৃদ্ধিতে গঠন করে ‘পশতুনিস্তান লিবারেশন আর্মি’।

চলতি বছরের ১৩ জানুয়ারি ‘পিটিএম ইন পাকিস্তান : অ্যানাদার বাংলাদেশ ইন মেকিং?’ শিরোনামে একটি কলাম প্রকাশ করেছিল কাতার ভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা। সেখানে পাকিস্তানি সাংবাদিক তাহা সিদ্দিকি বলেছিলেন, ‘পশতুনের জনপ্রিয় তরুণ নেতা নকিবুল্লাহ মেহসুদকে হ’ত্যার পর স্বাধিকার আন্দোলন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে খাইবার পাখতুনওয়ায়।’

২০১৮ সালে বিভিন্ন মামলায় বিচারাধীন অবস্থায় নিরাপত্তা বাহিনীর গু’লিতে প্রাণ হা’রান নকিবুল্লাহ মেহসুদ নামে সেই নেতা। পরে চলতি বছরের ২৪ জানুয়ারি তাকে পাকিস্তানের আদালত থেকে নির্দো’ষ ঘোষণা করা হয়। সেই কলামে আরও বলেন, ”সন্ত্রা’সী কা’র্যক্র’ম ব’ন্ধ করার পরিবর্তে পাক সামরিক বাহিনীর অ’ভিযা’নে নির্দো’ষ মানুষকে শি’কা’রে পরিণত করা হচ্ছে। যেখানে গোটা পাকিস্তান জুড়ে পশতুনদের সন্ত্রা’সী হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। যদিও পশতুনরাই সেখানে উ’ল্টো সন্ত্রা’সবাদের শি’কা’র।”

তাহা সিদ্দিকি এও বলেছিলেন, ”১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানেও একই ধরনের অধিকার আদায়ের আন্দো’লন শুরু হয়েছিল, যা শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান থেকে স্বাধীন হয়ে যাওয়ার আন্দোলনে রূপ নেয়। তখন দীর্ঘ ৯ মাস যাবত র’ক্তক্ষ’য়ী এক যু’দ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়।”

পাকিস্তানের এ সাংবাদিক আরও উল্লেখ করেন, ”প্রায় ৫০ বছর পর এখন মনে হচ্ছে, পাকিস্তানের শা’সকগো’ষ্ঠী ইতিহাস থেকে কোনো কিছুই শিক্ষা নেয়নি। তারা ঠিক একই ধরনের ভু’লের পুন’রা’বৃত্তি করতে যাচ্ছে। যা তারা ১৯৭০ সালের মতো পাকিস্তানের জন্য অনেক ব্যথা, র’ক্ত বন্যা ও অপূরণীয় ক্ষ’তির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।’