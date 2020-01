পাবনা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে প্রার্থী অ্যাড. স্বপ্না ও শিলু

আর কে আকাশ, পাবনা প্রতিনিধি: পাবনা জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে সম্মিলিত আইনজীবী সমন্বয় পরিষদ মনোনীত ‘সবুজ-স্বপ্না’ পরিষদে অ্যাড. ইতি হোসেন স্বপ্না সম্পাদক প্রার্থী এবং যুগ্ম সম্পাদক পদে অ্যাড. সালমা আক্তার শিলু প্রার্থী হয়েছেন।

অ্যাড. ইতি হোসেন স্বপ্না ও অ্যাড. সালমা আক্তার শিলু বলেন, নির্বাচনে বিজয়ী হলে সমিতির মর্যাদা সমুন্নত ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত এবং প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কর্মকান্ড অব্যাহত রাখার পাশাপাশি বেনাভোলেন্ট ফান্ড বৃদ্ধির জন্য কাজ করবো।

এসময় তারা সবুজ-স্বপ্না পরিষদকে বিজয়ী করতে সকলের কাছে দোয়া ও সহযোগীতা কামনা করেন।

আগামী ৩০ জানুয়ারী সকাল ১০ থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত পাবনা জেলা আইনজীবী ভবনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

Please follow and like us: