প্রধানমন্ত্রীকে সরস্বতী পূজার নিমন্ত্রণ জানালেন ঢাবি শিক্ষার্থীরা

নিউজ ডেস্ক : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শ্রী শ্রী সরস্বতী পূজার নিমন্ত্রণ জানিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। সোমবার দুপুর ১টার দিকে গণভবনে পূজার নিমন্ত্রণপত্র প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে তুলে দেন। নিমন্ত্রণপত্র দেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি সনজিত চন্দ্র দাস।

সনজিত চন্দ্র দাস ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, জগন্নাথ হল ছাত্র সংসদের ভিপি উৎপল বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক কাজল দাস ও সহ সাধারণ সম্পাদক অতনু বর্মণ। এ সময় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তারা শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী পূজা আয়োজিত হয় এবং শ্রী পঞ্চমীর দিন সকালে সরস্বতী পূজা সম্পন্ন করা হয়।

প্রসঙ্গত, প্রতিবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) উৎসবমুখর পরিবেশে এবং ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্যদিয়ে উদযাপিত হয় সরস্বতী পূজা। বিশেষ করে পূজা উপলক্ষে জগন্নাথ হল মাঠে বিরাজ করে উৎসবমুখর পরিবেশ। অগণিত মানুষের পদচারণায় মুখরিত হয় জগন্নাথ হলের মাঠ।