বরিশালে খাদ্যপণ্যে আগাম উৎপাদন তারিখ লিখে প্রতারণা

বরিশাল ব্যুরো ॥ খাদ্যপণ্যের গায়ে উৎপাদনের আগাম তারিখ লিখে ক্রেতাদের সাথে প্রতারণার করায় বরিশালে ফু-ওয়াং ফুডস লিমিটেডের দুই ডিপো কর্মচারীকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। পাশাপাশি সেখান থেকে জব্দ করা দুই শতাধিক খাদ্যপণ্যের কার্টুন পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে।

দন্ডপ্রাপ্তরা হলেন-বরিশাল ডিপোর জাকির হোসেন ও মোঃ শফিক। কর্মচারী জাকির হোসেনকে এক মাস ও কর্মচারী শফিককে ১৫ দিনের কারাদন্ড দেওয়া হয়েছে। একই সাথে তাদের দুইজনকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। সোমবার দিবাগত রাত দশটার দিকে জেলা প্রশাসন ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বরিশাল কার্যালয়ের কর্মকর্তারা কোতোয়ালী মডেল থানা পুলিশের সহযোগিতায় যৌথভাবে এ অভিযান পরিচালনা করেন।

মঙ্গলবার সকালে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট এএফএম শামীম বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নগরীর কাজীপাড়া ফু-ওয়াং ফুডস লিমিটেডের ডিপোতে অভিযান চালানো হয়। এ সময় ডিপো ও ট্রাকে তল্লাশি করে ফু-ওয়াং ফুডস লিমিটেডের জেরি কেক, কাস্টার্ড বান, ভ্যানিলা পাই প্লেইন কেক, এনি টাইম স্লাইস কেকসহ বিভিন্ন খাদ্যপণ্যের গায়ে ২৮ জানুয়ারি উৎপাদনের তারিখ লেখা খাদ্যপণ্য জব্দ করা হয়। এতে মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ লেখা রয়েছে আগামি ২ ফেব্রুয়ারী। উল্লেখ করা উৎপাদনের তারিখের আগেরদিন সোমবার (২৭ জানুয়ারি) ওই খাদ্যপণ্যগুলো কীভাবে নগরীর সিএন্ডবি রোড সংলগ্ন কাজীপাড়া ফু-ওয়াং ফুডস লিমিটেডের ডিপোতে এসেছে তা জানতে চাইলে তারা কোনো সদূত্তর দিতে পারেননি। এ কারণে ডিপোর দুই কর্মচারীকে কারাদন্ড ও জরিমানা করা হয়েছে। একই সাথে খাদ্যপণ্যগুলো জব্দ করা হয়েছে।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বরিশাল কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক শাহ শোয়েবুর রহমান জানান, রাত ১০টা থেকে দুইটা পর্যন্ত ফু-ওয়াং ফুডস লিমিটেডের ডিপোতে এ অভিযান চলে। এ সময় পণ্যের গায়ে উৎপাদনের অগ্রিম তারিখ লেখা থাকায় বিভিন্ন খাদ্যপণ্যের দুই শতাধিক কার্টুন জব্দ করা হয়। রাতেই জব্দ করা খাদ্যপণ্যগুলো পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে।

