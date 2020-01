বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে লেখক-সাহিত্যিকদের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে- গোলাম ফারুক প্রিন্স এমপি

পূর্ণাঙ্গ তথ্য ভিত্তিক সংবাদ

আর কে আকাশ, বাংলার মুখ : পাবনা-৫ আসনের সংসদ সদস্য গোলাম ফারুক প্রিন্স এমপি বলেছেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে লেখক-সাহিত্যিকদের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। অসংখ্যা কবি-সাহিত্যিক দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, শিল্প সাহিত্য চর্চার মধ্য দিয়ে একটি জাতি মনুষ্যত্ববোধকে জাগিয়ে বিশ্ব দরবারে তার পরিচয় তুলে ধরতে পারে। মানবতাবোধ জাগ্রত না হলে সে জাতি অগ্রসর হতে পারে না। সংস্কৃতি চর্চাই পারে সমাজ থেকে কুসংস্কার দূর করে আলোকিত করতে।

সন্ধ্যায় পাবনা প্রেসক্লাব মিলনায়তনে আয়োজিত পাবনায় কবি ও সাহিত্য উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত প্রস্তুতি সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথাগুলো বলেন। তিনি পাবনার কবি ও সাহিত্যিকদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং আগামী মার্চে অনুষ্ঠিত কবি ও সাহিত্য উৎসবে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

এসময় ৭ সদস্য বিশিষ্ট্য উপদেস্টা কমিটি গঠন করা হয়। উপদেস্টামন্ডলির সদস্যরা হলেন প্রফেসর শিবুজিত নাগ, প্রফেসর মনোয়ার হোসেন জাহেদী, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কালাম আজাদ বাবু, ড. এম. আব্দুল আলিম, সাইদ হাসান দারা, আমিনুল ইসলাম খান, অ্যাড. তসলিম হাসান সুমন।

এছাড়াও মানিক মজমুদারকে সভাপতি ও এনামুল হক টগরকে সাধারণ সম্পাদক করে ১৬ সদস্য বিশিষ্ট্য কবি ও সাহিত্য উৎসব বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্যান্যরা হলেন, সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর হোসেন হৃদয়, দেওয়ান বাদল, আসাদ বাবু,ৃ আল-আমিন লিমন, যাযাবর জিয়া, মাহমুদা ওয়ারেসি, আর কে আকাশ, রেহানা সুলতানা শিল্পী, সামুন সাব্বির, পলাশ আব্দুল্লাহ, শফিক আল কামাল, মমতাজ রোজ কলি, শিশির ইসলাম, খাদিজা পারভীন।

ক্যাপসন : পাবনা প্রেসক্লাব মিলনায়তনে পাবনায় ‘কবি ও সাহিত্য উৎসব’ উপলক্ষে আয়োজিত প্রস্তুতি সভায় প্রধান অতিথির সাথে উপদেস্টা ও উৎসব বাস্তবায়ন কমিটি র সদস্যবৃন্দ। ছবি- আর কে আকাশ/বাংলার মুখ