বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন শূন্য পদসমূহে জনবল নিয়োগের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ৫ টি পদে মোট ১০৪ জনকে নিয়োগ দেবে। পদগুলোতে সকল জেলার নারী ও পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম : উপসহকারী পরিচালক

পদ সংখ্যা : ৭৩ টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা : কৃষিতে ডিপ্লোমা।

বেতন স্কেল : ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

পদের নাম : পরিদর্শক

পদ সংখ্যা : ০৩ টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা : কৃষিতে ডিপ্লোমা।

বেতন স্কেল : ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

পদের নাম : ফোরম্যান (হিমাগার)

পদ সংখ্যা : ১২ টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা : পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা।

বেতন স্কেল : ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।

পদের নাম : ফোরম্যান (খামার)

পদ সংখ্যা : ১২ টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং/ফার্ম টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা।

বেতন স্কেল : ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।

পদের নাম : সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা

পদ সংখ্যা : ১৪ টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক ডিগ্রি।

বেতন স্কেল : ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে http://badc.teletalk.com.bd এই ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।

আবেদন শুরুর সময়: ২৩ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ সকাল ১০:০০ টা থেকে আবেদন করা যাবে।

আবেদনের শেষ সময়: ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখ বিকাল ০৫:০০ টা পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।

Apply

বিস্তারিত জানতে অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন: