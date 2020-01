বাগেরহাটে বৃদ্ধকে কুপিয়ে আঙ্গুল বিচ্ছিন্ন শেখ সাইফুল ইসলাম কবির.সিনিয়র স্টাফ

রিপোর্টার,বাগেরহাট:বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জে নুরুল হক হাওলাদার(৬৫) নামে এক বৃদ্ধ কৃষককে কুপিয়ে জখম করেছে প্রতিপক্ষের লোকেরা। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ডান হাতের একটি আঙ্গুল বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তার। জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের কারনে রবিবার বিকেলে বড়পরী গ্রামে এ মারপিটের ঘটনা ঘটে। গুরুতর জখমী হোসেন আলী হাওলাদারের ছেলে কৃষক নুরুল হক ও আলী আকবরকে প্রথমে পাশ্ববর্তী শরণখোলা হাসপাতাল ও পরে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

মারপিটে আরও ৭/৮জন আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে বিউটি বেগম(৫৬), দুলু বেগম(৫০), আলী আকবর হাওলাদার(৬০)ফোরকান হাওলাদার ও ফরহাদকে(৩৮) শরণখোলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় বাদি হয়ে প্রতিবেশী শহিদুল ঘরামীসহ ১৮ জনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

এ বিষয়ে থানার ওসি(তদন্ত) ঠাকুর দাশ মন্ডল বলেন, মারপিটের ঘটনায় দুই পক্ষ থেকেই দুটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ##