ভূঞাপুরে অসুস্থ গরু জবাই করায় মাংস ব্যবসায়ীকে অর্থদন্ড!

মোঃনাসিরউদ্দিন, ভূঞাপুর(টাঙ্গাইল)প্রতিনিধি: টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে অসুস্থ গরুজবাইকরার দায়ে মো. মনির হোসেননামের এক মাংসব্যবসায়ীকে অর্থদন্ড করাহয়েছে।

মঙ্গলবার (২৮ জানুয়ারি) সকাল ১১ টায়উপজেলার গোবিন্দাসীগরুরহাটসংলগ্নটি-মোড়এলাকায় অসুস্থ গরুজবাইকরাহলেউপজেলাসহকারীকমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহীম্যাজিস্ট্রেট মো.আসলাম হোসাইনভ্রাম্যমাণআদালতপরিচালনাকরেন।

এ বিষয়েউপজেলাসহকারীকমিশনার (ভূমি) মো.আসলাম হোসাইনবলেন, অসুস্থ গরুজবাইকরাহয়েছেএমনসংবাদ স্থানীয়দের মাধ্যমে পেয়ে দুপুরেভ্রাম্যমাণআদালতপরিচালনাকরে ওই অসাধুমাংসব্যবসায়ীকে ১৫ হাজারটাকা অর্থদন্ড করাহয়।এছাড়াওআমাদের এমনঅভিযানঅব্যহত থাকবে।