রাবিতে শূন্য আসনে ভর্তির তারিখ বৃদ্ধি

রাবি প্রতিনিধি: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ ¯œাতক সম্মান ে প্রথম বর্ষের ভর্তির তারিখ বৃদ্ধি করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে বিশ^বিদ্যালয় জনসংযোগ কর্মকর্তা প্রভাষ কুমার কর্মকার এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, যে সমস্ত বিভাগে শুন্য আসন রয়েছে শুধুমাত্র সেই বিভাগগুলোতে ভর্তির জন্য স্ব স্ব ইউনিটে ভর্তিচ্ছুদেরকে ২৮ জানুয়ারি থেকে ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখ পর্যন্ত অফসরঃ ঈধৎফ জমা দেয়ার জন্য বলা হয়েছে। এই ভর্তি কার্যক্রম ৪ থেকে ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

ভর্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট ধফসরংংরড়হ.ৎঁ.ধপ.নফ থেকে পাওয়া যাবে।