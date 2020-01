শিবগঞ্জে সোলাগাড়ী-ধামাহাড় সড়ক সংস্কার

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যোগ্য উত্তরসরী গণতন্ত্রের মানসকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার ভিষন ’২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গ্রামকে শহরে রূপান্তরিত করার পদক্ষেপের অংশ হিসেবে বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার বিহার ইউনিয়নের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ১ হাজার ৮ ‘শ কিলোমটারের বেশি পাকা সড়কের সংস্কার করায় এলাকার প্রায় লক্ষাধিক জনসাধারণের দীর্ঘদিনের কষ্ট লাঘব হয়েছে। দীর্ঘদিন যাবৎ এ সড়কটি খানা-খন্দকে ভরপুর হয়ে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছিল। সড়কটি সংস্কারের ফলে এলাকাবাসীর চলাচলের একমাত্র ব্যবসায়ীক বন্দর আলিয়ারহাটে পণ্য নিয়ে যাওয়া, স্কুল-কলেজগামী শিক্ষার্থীদের যাতায়াত ও একটি হিমাগারে কৃষকদের আলু সংরক্ষণসহ সকল শ্রেণির মানুষের চলাচলে ব্যাপক সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া সকল প্রকার যানবাহন প্রায় ৪ কিলোমিটারের বেশি পথ অতিক্রম করে বগিলাগাড়ী হয়ে যেতে হতো, সড়কটি সংস্কার হওয়ায় সোলাগাড়ী বাসষ্ট্যান্ড হতে ধামাহাড় হয়ে কুরবানীতলা পর্যন্ত সড়ক সংস্কারে আলিয়ারহাট যাতায়াত করা অনেক সুবিধার সৃষ্টি হয়েছে বলে ভুক্তভোগী মহল জানান। বিহার ইউনিয়নের ধামাহাড়-সোলাগাড়ী সড়কটি ২টি প্যাকেজে ১৩ ‘শ ও ৫ ‘শ, মোট ১৮ ‘শ মিটার সড়ক সংস্কার কাজের পরিচালনা করছেন বগুড়া সুলতানগঞ্জপাড়ার মেসার্স কনক এন্টারপ্রাইজের স্বত্ত্বাধিকারী আবু বক্কর সিদ্দিক ্এ প্রতিবেদক-কে বলেন, প্রায় ৪৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সড়কটির সংস্কার কাজ করা হচ্ছে, দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। রবিবার সড়ক সংস্কার কাজগুলি পরিদর্শন করেন শিবগঞ্জ উপজেলা প্রকৌশলী মোবারক হোসেন। তিনি সরকারি বিধি মোতাবেক সড়কটিতে নির্মাণ সামগ্রী প্রথম শ্রেণীর উন্নতমানের পিকেট ইট, বালিদ্বারা বেড নির্মাণ করে সঠিক তাপমাত্রায় বিটুমিন ব্যবহার করে পাথরের মিশ্রণদ্বারা সঠিক পুরুত্ব বজায় রেখে সংস্কার কাজটি পরিচালনা হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। কাজটির তদারকি করছেন উপ-সহকারী প্রকৌশলী সিরাজুল ইসলাম, কার্যসহকারী আমজাদ হোসেন ও আব্দুল হান্নান, ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাইট ইঞ্জিনিয়ার রুহুল আমিন।

