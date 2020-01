সমাজের অসঙ্গতি ও অপরাধ নির্মূলে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে -নীলফামারী পুলিশ সুপার

গোপাল চন্দ্র রায়-ডোমার(নীলফামারী)প্রতিনিধিঃ-নীলফামারীর নবাগত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মোকলেছুর রহমান বিপিএম, পিপিএম বলেছেন,যতক্ষন পর্যন্ত আমি থেকে আমরা হতে পারবো না ততক্ষন পর্যন্ত সমাজের এই অসঙ্গতি দুর হবে না। আমি প্রথম আমিই শেষ,আমি সেরা আমি সবকিছু,আমি জ্ঞানী আমি গুনি,আমি সব জানি আমি সব বুঝি,আমি নিস্পাপ আমি ফেরেশতার মতো মানুষ আর পৃথিবীর সমস্ত লোক খারাপ। পাশের বাড়ীর সন্তানটিকে আমার সন্তান মনে করতে পারছিনা। আমি শুধু আমি আমরা হতে পারছিনা। আমি নামের একটি শব্দই আমাদের সব শেষ করে দিচ্ছে। আমি বাদে আমরা যোগ করেন সমাজের সকল সমস্যা,অসঙ্গতি দুর হয়ে যাবে।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে ডোমার থানার আয়োজনে থানা চত্বরে ডোমারে মাদক, সন্ত্রাস, উগ্রবাদ, জুয়া ও ইভটিজিং বিরোধী মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে নীলফামারী পুলিশ সুপার উল্লেখিত কথাগুলো বলেন। তিনি আরো বলেন,পুলিশের বেসিক কাজটি হচ্ছে নিরাপত্তাবোধ। চুরি, ডাকাতি,ছিনতাই,অজ্ঞান পার্টি,মলম পার্টি, লাভের জন্য খুন করা এটা যদি থাকে তাহলে সে সমাজের মানুষ আতংকিত হয়,নিরাপত্তা বোধের ঘাটতি দেখা দেয়। এই কর্মকান্ডগুলো এখানে নাই বললেই চলে তার মানে হচ্ছে পুলিশ এ জায়গায় ভালো কাজ করেছে। আমাদের সকলকেই সমাজের ছোট বড়দের সম্মান করতে হবে।আমার মনে হযেছে এখানে নারীদের প্রতি খুব কম সম্মান দেখানো হয়। আমরা যে মায়ের গর্ভে জন্ম নিয়েছি সেই নারী জাতিকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয় না। নারীকে মায়ের এবং বোনের জায়গা থেকে দেখুন অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। সমাজের অসঙ্গতি ও অপরাধ নির্মূলে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। তাহলেই আমরা একটি সুন্দর সমাজ গঠন করতে পারবো।

ডোমার থানার অফিসার ইনচার্জ মোস্তাফিজার রহমানের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন,উপজেলা নির্বাহী অফিসার শাহিনা শবনম,অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এবিএম আতিকুর রহমান আতিক,উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি খায়রুল আলম বাবুল, ডোমার পৌরসভার প্যানেল মেয়র এনায়েত হোসেন নয়ন,উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল মালেক সরকার,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান বেগম রৌশন কানিজ,পৌর আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ময়নুল হক,বোড়াগাড়ী ইউপি চেয়ারম্যান আমিনুল ইসলাম রিমুন,জাতীয় পার্টির উপজেলা আহবায়ক আসাদুজ্জামান চয়ন প্রমূখ। মতবিনিময় সভায় রাজনৈতিক ব্যাক্তিবর্গ,সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ,সাংবাদিক ও সাধারন মানুষকন উপস্থিত ছিলেন।

Please follow and like us: