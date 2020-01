অবৈধ ইটভাটায় ভ্রাম্যমান অভিযান ১ লাখ জরিমানা

মোঃ মামুনুর রশিদ,নবাবগঞ্জ, (দিনাজপুর) প্রতিনিধিঃ দিনাজপুরের নবাবগঞ্জে অনুমোদনহীন অবৈধ ইটভাটায় ভ্রাম্যমান আদালত অভিযান পরিচালনা করে ২ ইটভাটার মালিককে জরিমানা করা হয়েছে।

বুধবার দুপুরে উপজেলার হরিপুর মৌজায় অবস্থিত আর এআর ও আরএমএ ইট ভাটাতে নবাবগঞ্জ উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভুমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আল মামুন এ অভিযান পরিচালনা করেন। উভয় ভাটার মালিককে ৫০ হাজার টাকা করে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযানে ফায়ার সার্ভিসের সহযোগিতায় পানি দিয়ে ইটভাটাগুলির আগুন নিভিয়ে ও পোড়ানোর জন্য প্রস্তুতকৃত ইট ধ্বংস করে ভাটা ২টি বন্ধ করা হয়।

এ সময় দিনাজপুর পরিবেশ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান, চরকাই রেঞ্জে রেঞ্জার নিশিকান্ত মালাকার উপস্থিত ছিলেন।