আদালতের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষিত আগৈলঝাড়ায় মুক্তিযোদ্ধার জমি দখল করে পাকা ভবন নির্মান

বরিশাল ব্যুরো/আগৈলঝাড়া প্রতিনিধি ॥ আদালতের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলার কাজীর গ্রাম সাজুরিয়ায় এক বীর মুক্তিযোদ্ধার জমি দখল করে পাকা ভবন নির্মান অব্যাহত রেখেছে কতিপয় প্রভাবশালীরা। মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মান্নান সরদার প্রভাবশালীদের বাঁধা প্রদান করায় তাকেসহ তার পরিবারের সদস্যদের প্রাননাশের হুমকি দেয়া হয়েছে।

বুধবার সকালে মুক্তিযোদ্ধা মান্নান সরদার জানান, একই এলাকার কুব্বত আলীর পুত্র আব্দুস সালাম ও মনির সরদার গংরা জালজালিয়াতির মাধ্যমে একটি দলিল সম্পাদন করে দীর্ঘদিন থেকে তার স্ত্রী চন্দ্রবান বেগমের নামে থাকা পৈত্রিক সূত্রের জমি দখল করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। এ ঘটনায় চন্দ্রবান বেগম বাদি হয় ২০০৭ সালে বরিশাল জেলা জজ আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন। দীর্ঘ শুনানীর পর ২০১৪ সালে আদালতের বিচারক মুক্তিযোদ্ধা মান্নান সরদারের স্ত্রী চন্দ্রবান বেগমের পক্ষে রায় ঘোষণা করেন। আসামিরা রায়ের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ আদালতে একটি আপিল করলে আদালত তা নামঞ্জুর করে দেয়।

মুক্তিযোদ্ধা মান্নান সরদার আরও জানান, পরবর্তীতে আসামিরা মামলাটি নিন্ম আদালতে নিয়ে ভবন নির্মাণের আবেদন করলে আদালত ২০১৮ সালের ২৫ জানুয়ারি ওই সম্পত্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। আদালতের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে সালাম গংরা স্থানীয় কতিপয় প্রভাবশালীর সহায়তায় পাকা ভবন নির্মানের কাজ শুরু করেন। এ ব্যাপারে মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী চন্দ্রবান বেগম পূর্ণরায় আদালতের দারস্থ হলে চলতি বছরের ৬ জানুয়ারি আদালত ভবন নির্মানের কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ দেন। আদালতের নির্দেশে আগৈলঝাড়া থানার ওসি মোঃ আফজাল হোসেনের হস্তক্ষেপে পাকা ভবন নির্মান কাজ বন্ধ করে দেয়া হয়। কয়েকদিন কাজ বন্ধ থাকলেও গত ২৩ জানুয়ারি থেকে সালাম গংরা আবারও ভবন নির্মানের কাজ শুরু করেন।

মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মান্নান সরদার বলেন, দখলদার প্রভাবশালীদের বাঁধা প্রদান করায় তাকেসহ পরিবারের সদস্যদের প্রাননাশের হুমকি দেয়া হয়েছে। তাদের হুমকির মুখে তিনি এখন চরম অসহায় হয়ে পরেছেন। তাই তিনি দখলদার প্রভাবশালীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

