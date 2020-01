কুড়িগ্রামে চাকরি মেলা অনুষ্ঠিত

আনোয়ার হোসেন,কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : তারিখ-২৯.০১.২০ইং

কুড়িগ্রামে কেয়ার বাংলাদেশের সৌহার্দ্য কর্মসূচীর উদ্যোগে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রশিক্ষিত যুবদের জন্য একটি চাকরি মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার দুপুরে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের উদ্গিরণ মঞ্চে মহিদেব যুব সমাজকল্যাণ সংস্থা ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সহযোগীতায় কেয়ার বাংলাদেশ এই মেলার আয়োজন করে। এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুড়িগ্রামের জেলা প্রশাসক মোছা. সুলতানা পারভীন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল প্রফেসর মীর্জা মো. নাসির উদ্দিন, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আব্দুল মতিন ও কুড়িগ্রাম প্রেসক্লাবের সভাপতি এডভোকেট আহসান হাবীব নীলু প্রমুখ। চাকরি প্রার্থিদের উদ্দ্যেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কেয়ার বাংলাদেশের সৌহার্দ্য কর্মসুচীর প্রধান ইশরাত শবনম। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ৪০০ জনের অধিক তরূণ ছেলে মেয়ে বিভিন্ন আয়-বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ লাভ করার পর কুড়িগ্রাম জেলার বিভিন্ন প্রত্যন্ত উপজেলা এই চাকরি মেলায় যোগ দেয়। প্রাণ,আরএফএল, আয়েশা-আবেদ ফাউন্ডেশন, বিডি জবস এবং হকসহ দেশের অধিক চাকরিদাতা প্রতিষ্ঠান দিনব্যাপী মেলায় অংশ নিচ্ছে।

