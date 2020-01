জানেন, মেয়েরা বয়স লুকায় কেন?

এক্সক্লুসিভ ডেস্ক : আমাদের বাঙালি সমাজে প্রচলিত একটি কথা আছে, মেয়েরা বরাবরই বয়স কমায়। তারা সবসময়ই নিজেদের প্রকৃত বয়ল লুকিয়ে রাখে। কিন্তু, মেয়েরা এই বয়সটাকে কেন লুকিয়ে রাখে! এমন কি কখনো ভেবেছেন?

ধরুণ, আপনি কোন মেয়েকে তার বয়স জিজ্ঞেস করলেন। সে ক্ষেত্রে হয় তিনি কমিয়ে বলবেন, নয় তো বা এড়িয়ে যাবেন ব্যাপারটা। প্রকৃত বয়স সে কখনই বলতে চান না। আর তার পিছনে কি এমন কারণ? তাহলে আসুন জেনে নিই, মেয়েদের বয়স লুকানোর আসল রহস্যটা কি?

১। আমাদের এই সমাজে বিয়ের ক্ষেত্রে সবাই কম বয়সি মেয়ে খুঁজেন। আর তাই বিয়ের উপযুক্ত পাত্রী হয়ে ওঠার জন্য অনেক মেয়েই নিজের বয়স লুকিয়ে রাখেন। এমনকি খুব কাছের বন্ধুবান্ধবের কাছেও নিজের সঠিক বয়সটা বলেন না অনেকেই।

২। অনেক মেয়েই মনে করেন যে, বয়স কম বললে তাদেরকে দেখতেও কম বয়সী দেখাবে। আর এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে অনেক মেয়ে প্রকৃত বয়স লুকিয়ে থাকেন।

৩। পুরুষের মন পাওয়ার ইচ্ছা তো সব নারীরই গোপন বাসনা। আর তাই তারা ভাবেন নিজের বয়স কমিয়ে বললে পুরুষের মন পাওয়া বেশ সহজ হবে এবং পুরুষের কাছে আরও বেশি আকর্ষণীয় হতে পারবেন। আবার অনেক সময় নিজের চাইতে বয়সে ছোট পুরুষের মনোযোগ আকর্ষণের জন্যও নারীরা সঠিক বয়সটা বলতে চান না।

৪। সমাজে একটি প্রচলিত বিষয় হলো, মা-দাদী তাদের সন্তানদের আসল বয়স বলতে মানা করেন। তাদের মধ্যে এই বিষয়টি নিয়ে নানান রকম কুসংস্কার কাজ করে। আর তাই মেয়েরা বড় হতে হতে এই বিষয়টি নিজের মনে গেঁথে রাখে। ফলে তারা তাদের সঠিক বয়স কাউকে বলতে চায় না।

৫। অধিকাংশ মেয়ের মনে সাধারণ একটি ফোবিয়া থাকে। আর তা হলো, বুড়িয়ে যাওয়ার ভয়। বয়স কম দেখাতে তারা নানান রকম রূপচর্চা, প্লাস্টিক সার্জারি এবং যোগ ব্যায়াম করে থাকেন। আর নিজের সঠিক বয়সটাও বলতে চান না মানুষকে।

৬। নিজের পরিচিত কোনো কম বয়সী সুন্দরী মেয়ের পাশে থাকলে অধিকাংশ মেয়েই নিজের বয়স লুকাতে চান। হিংসা থেকেই হোক আর নিরাপত্তাহীনতা থেকেই হোক এই প্রবণতাটি কম বেশি বেশ কিছু মেয়ের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়।

৭। চাকরি পাওয়ার জন্য অনেকসময় বয়স সীমা নির্ধারণ করা থাকে। আর এই বয়সের ভিতরে থাকার জন্য অনেক মেয়েরা নিজের প্রকৃত বয়সটি লুকানোর চেষ্টা করেন।