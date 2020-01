নড়াইলে সরকারি আর্দশ মহা বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নত করতে হবে ——অধ্যক্ষ আকবর আহম্মদ

উজ্জ্বল রায়, নড়াইল জেলা প্রতিনিধি■ নড়াইলের সরকারি আর্দশ মহা বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আকবর আহম্মদ বলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একের পর এক বহুতলন ভবন নির্মান করে প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন করলেই চলবে না। প্রতিটি ছেলে মেয়েদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে ভালো ফলাফলের নিশ্চয়তাও দিতে হবে। আজকের শিক্ষার্থীরাই আগামি দিনে দেশের হাল ধরবে। উজ্জ্বল রায়, আমাদের নড়াইল জেলা প্রতিনিধি জানান, নড়াইলের লোহাগড়ার মল্লিকপুর ইউনিয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। কার্যনিবাহী পর্ষদের সভাপতি সাইফুর রহমানের সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এস এম আবদুল হান্নান রুনু,জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এস এম ছায়েদুর রহমান, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবদুল হামিদ ভ’ইয়া, নবগঙ্গা ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মোল্যা মোশারেফ হোসেন, নড়াইলের লোহাগড়া সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান মিক্ষক এস এম হায়াতুজ্জামান,পল্লী বিদুৎ সমিতির পরিচালক আবু আবদুল্লাহ, দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার প্রতিনিধি এস এম শরিফুল ইসলাম, মল্লিকপুর ইউনিয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নূর মোহাম্মদ মোল্যা,শিক্ষক মনিরুল ইসলাম , শিক্ষক সুফিয়া খানম প্রমুখ।

