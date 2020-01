পতœীতলায় বাল্য বিবাহ ও মাদক প্রতিরোধে ইমাম, কাজী ও যুবদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষন অনুষ্ঠিত

শামীম আক্তার চৌধুরী প্রিন্স, পতœীতলা (নওগাঁ) প্রতিনিধিঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ ও জাইকার সহায়তায় পতœীতলায় উপজেলা পরিষদ ও মহিলা বিষয়ক অফিসের আয়োজনে বুধবার উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে বাল্য বিবাহ ও মাদক প্রতিরোধে ইমাম, কাজী ও যুবদের সচেতনতামূলক এক প্রশিক্ষন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন সরকারের সভাপতিত্বে কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল আহাদ (রাহাত), মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান খাদিজাতুল কোবরা মুক্তা, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মনোরঞ্জন দাস, ইউডিএফ হাকিবুল ইসলাম, উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি ও পতœীতলা প্রেসক্লাবের সভাপতি আলহাজ্ব বুলবুল চৌধুরী সহ অন্যান্য কর্মকর্তা, সূধীজন প্রমূখ। উক্ত প্রশিক্ষনে উপজেলার ৬০জন নারী এবং ৮০জন পুরুষ অংশ গ্রহন করেন।