বড়াইগ্রামে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ৩০

অমর ডি কস্তা, নাটোর প্রতিনিধি:

নাটোরের বড়াইগ্রামে দুই যাত্রীবাহি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন নিহত ও কমপক্ষে ৩০ জন আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে নারীর সংখ্যা ১১ ও শিশু রয়েছে ৫ জন। বুধবার সকাল পৌনে ১১টার দিকে বনপাড়া-রাজশাহী মহাসড়কের বড়াইগ্রাম উপজেলার কালিকপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যাক্তির নাম আব্দুস সামাদ (৬৫)। সে নাটোরের আগদিঘা কাটাখালী এলাকার মৃত আব্দুল আজিজের ছেলে। আহতদের বনপাড়া ও নাটোরের বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বনপাড়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম জানান, পাবনার বেড়া থেকে রাজশাহীগামী সেজান পরিবহন ও সৈয়দপুর থেকে বরিশালগামী তুহিন পরিবহনের যাত্রীবাহি বাসের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। সংবাদ পেয়ে হাইওয়ে থানা পুলিশ ও বনপাড়া ফায়ার সার্ভিসের টীম এসে উদ্ধার কার্য্য চালায়। আহতদের দ্রুত হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার ফলে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়েনি বলে স্থানীয়রা মত প্রকাশ করেন।

