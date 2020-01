যে ৫ কারণে বিবাহিত নারীরা পরকীয়া করেন

ডেস্ক: পরকীয়া নিয়ে এখনও এই দেশে ছুঁৎমার্গ রয়েছে। কিন্তু এ-ও এক বাস্তব। পরকীয়া মানেই খারাপ, এই ধারণার বাইরে গিয়ে বিবাহিত নারীদের পরকীয়ায় জড়ানোর কারণের খোঁজ করেছেন একদল গবেষক। পাওয়া গিয়েছে মূলত ৫টি কারণ।

# একাকীত্ব

বলা হচ্ছে, ভারতীয় বিবাহিতাদের মধ্যে অনেকেই গৃহবধূ। চাকরি করলেও, বেশিরভাগ মহিলাই সন্ধের মধ্যে ঘরে ফেরেন। কিন্তু তাঁদের স্বামীদের ফিরতে দেরি হয়। অনেকের স্বামী আবার অন্য শহরে বা দেশে কাজ করেন। এর ফলে বিবাহিতাদের মধ্যে একাকীত্ব বাড়ে। এবং তা থেকেই পরকীয়ায় জড়ানোর সম্ভাবনা বাড়ে।

# লালসা

বিবাহিত জীবনে যৌন-সম্পর্কে অতৃপ্তি রয়েছে দু’নম্বর কারণ হিসেবে।

# স্বামীর মনোযোগের অভাব

বিবিধ কারণে অনেকের ক্ষেত্রেই স্বামী যথাযথ মনোযোগ দেন না। তা থেকেই আসে হতাশা। পরিণতি, পরকীয়া।

# বৌদ্ধিক তারতম্য

স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে বৌদ্ধিক তারতম্য, বা ইন্টেলেকচুয়াল ডিফারেন্সও পরকীয়ার আর এক কারণ।

# অর্থ এবং ক্ষমতা

ভারতে দেখা গিয়েছে, পরপুরুষের অর্থ এবং ক্ষমতার মোহে অনেকে ঘর ছেড়েছেন। তবে ভারতীয় নারীদের মধ্যে এই প্রবণতা কমই।