শরীরের কোন অংশ কাঁপলে কী হয়, জানেন?

এক্সক্লুসিভ ডেস্ক :ডান চোখ নাচলে অমুক হয়, বাঁ চোখে নাচলে তমুক হয়, এমন কথা কতবার শুনেছেন?

জ্যোতিষী বিদ্যা জানাচ্ছেন দেহের কোন স্পন্দন করলে কী ফল পেতে পারেন।

১-মাথা ঢিপঢিপ করলে: ভূমি লাভ

২-কপাল ঢিপঢিপ করলে: স্থান বৃদ্ধি

৩-ভ্রু বা নাক কাঁপলে: প্রিয়জনের সঙ্গে সঙ্গম

৪-চোখ কাঁপলে: আনুগত্য প্রাপ্তি

৫-ডান চোখ কাঁপলে: অর্থ লাভ বা বন্ধু সমাগম

৬-ডান চোখের নীচের অংশ কাঁপলে: যন্ত্রণা

৭-বাঁ চোখে কাঁপলে: অর্থহানি, কলহ

৮-চোখের কোন কাঁপলে: স্ত্রী লাভ

৯-ঠোঁট কাঁপলে: ইচ্ছাপূরণ

১০-গলা কাঁপলে: সুখ, ধন, ভোজন

১১-জিভ কাঁপলে: বন্ধু লাভ

১২-তালু কাঁপলে: বিবাদ ভয়

১৩-ডান কান কাঁপলে: বিদ্যা, স্ত্রী ও কুটুম্ব লাভ

১৪-বাঁ কান কাঁপলে: মাথা যন্ত্রণা

১৫-দুই কান এক সঙ্গে কাঁপলে: ধন এবং সন্তোষ লাভ

১৬-কানের প্রান্ত কাঁপলে: প্রিয় সংবাদ