শিবগঞ্জে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা সুষ্ঠু ভাবে অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুতিমূলক সভা

বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলায় আসন্ন এসএসসি, দাখিল, এসএসসি (ভোকেশনাল) ২০২০ সালের ৩’রা ফেব্রুয়ারী হতে অনুষ্ঠিত পরীক্ষা সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক ও সু শৃঙ্খল পরিবেশে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার শিবগঞ্জ উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আলমগীর কবীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতিমূলক সভায় বক্তব্য রাখেন, পৌর মেয়র তৌহিদুর রহমান মানিক, উপজেলা আওয়ামীলীগ সাধারন সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তা, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ তারক নাথ কুন্ডু, মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মিজানুর রহমান খান, শিবগঞ্জ থানা অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান, পরীক্ষার কেন্দ্রে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ইমরান হোসেন চৌধুরী, উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা আমিরুল ইসলাম, উপ-সহকারী প্রকৌশলী নেসকো লিঃ শিবগঞ্জ মারুফ হোসেন, উপজেলা ডেভেলপমেন্ট ফ্যাসিলিটর আহসান হাবীব, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক কর্মকর্তা মাহফুজার রহমান, চৌধুরী আদর্শ মহিলা ডিগ্রী কলেজ অধ্যক্ষ শফিকুল ইসলাম রতন, শিবগঞ্জ সিনিয়র ফাজিল ডিগ্রী মাদ্রাসা অধ্যক্ষ ও কেন্দ্র সচিব মাহবুব রফিক, আলিয়ারহাট ডিইউএস ফাজিল ডিগ্রী মাদ্রাসা ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও কেন্দ্র সচিব আব্দুস সালাম, গুজিয়া গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ অধ্যক্ষ ও কেন্দ্র সচিব তোজাম্মেল হক, শিবগঞ্জ সরকারি পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও কেন্দ্র সচিব আতাউর রহমান মন্ডল, শিবগঞ্জ পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও কেন্দ্র সচিব তাজুল ইসলাম, গুজিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও কেন্দ্র সচিব শফিকুল ইসলাম, মোকামতলা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও কেন্দ্র সচিব আশরাফুল ইসলাম সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।

