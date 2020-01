আত্রাইয়ে চাঞ্চল্যকর রাসেল হত্যা মামলায় আটক-৪

নাজমুল হক নাহিদ, আত্রাই (নওগাঁ) প্রতিনিধি: নওগাঁর আত্রাইয়ে রাসেল হোসেনকে হত্যার ঘটনায় ৪ জনকে আটক করেছে আত্রাই থানা পুলিশ। বুধবার গভীর রাতে নিজ নিজ এলাকা থেকে তাদের আটক করে।

বৃহস্পতিবার সকালে তাদের নওগাঁ জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

আটককৃতরা হলো, উপজেলার পার-গুরনই গ্রামের মৃত নজরুল ইসলামের ছেলে মোশারফ হোসেন (৫০), একই গ্রামের মৃত. কোরান আলীর ছেলে দেলোয়ার হোসেন (৫৫), মৃত ঘেতু ছেলে আব্বাস আলী, ও উপজেলার মালিপুকুর গ্রামের মৃত.মুনছের মন্ডলের ছেলে আব্দুল আজিজ (৫৫)।

উল্লেখ্য, নিহত রাসেল হোসেন গত সোমবার দিবাগত রাত ১০টার দিকে রাসেল গ্রামে বাজার থেকে বাড়ি ফেরার সময় বাড়ি পাশে উৎ পেতে থাকা দুর্বৃত্তরা রাসেলকে মাথাসহ শরীলের বিভিন্ন স্থানে দেশীয় ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয় এবং দুর্বৃত্তরা হত্যা করে পালিয়ে যায়।

এ ব্যাপারে আত্রাই থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. মোসলেম উদ্দিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন,

এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী খুরশেদা পারভিন বাদী হয়ে গত ২৮ জানুয়ারী (মঙ্গলবার) আত্রাই থানায় ৮জনসহ অজ্ঞাতনামা কয়েকজনকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। হত্যা মামলা দয়েরের পর বুধবার রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এ মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত অফিসার গোলাম মোস্তফা সঙ্গীয় ফোর্সসহ ৪জনকে আটক করে এবং বৃহস্পতিবার সকালে তাদের নওগাঁ জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, বাঁকি আসামিদের গ্রেফতারের জোর চেষ্টা চলছে এবং দ্রুতই আমরা এ হত্যা মামলার মোটিভ উদ্ধার করতে সক্ষম হবো। #