নবাগত শিক্ষাবোর্ড চেয়ারম্যান এর সাথে শিক্ষক সমিতি নেতৃবৃন্দের সৌজন্য সাক্ষাৎ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ৩০ ০১ ২০২০

আজ সকাল ১১টায় বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি চট্টগ্রাম আঞ্চলিক শাখার এক প্রতিনিধি দল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, চট্টগ্রাম এর নবাগত চেয়ারম্যান প্রফেসর প্রদীপ চক্রবর্ত্তীর সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। চট্টগ্রাম আঞ্চলিক শাখার সভাপতি এম.এ ছফা চৌধুরী ও সচিব বাবু কমল কান্তি ভৌমিক এর নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলে শিক্ষক নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আঞ্চলিক শাখার সহ-সভাপতি আবদুচছাত্তার মজুমদার, গোলাম রহমান, অতিরিক্ত সচিব মোঃ সাইফুল ইসলাম চৌধুরী, সহ-সচিব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, চট্টগ্রাম উত্তর জেলা সহ-সভাপতি কাজী আব্বাস আলী,দক্ষিন জেলা সচিব মোঃ অবদুল হান্নান, বাবু বাদল কান্তি বড়–য়া,মোঃ নিজাম উদ্দিন, মোঃ মুশফিকুর রহমান চৌধুরী, এম এ মোমিন হাজারী, আবদুল মাবুদ, মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, খুরশিদ আলম, এস এম আক্কাস উদ্দিন, মোজাহেরুল ইসলাম প্রমুখ ।

চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ড এর নবাগত চেয়ারম্যান প্রফেসর প্রদীপ চক্রবর্ত্তী -কে শিক্ষক সমিতি চট্টগ্রাম আঞ্চলিক শাখার নেতৃবৃন্দ আন্তরিক ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। শিক্ষক নেতৃবৃন্দ শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। নবাগত চেয়ারম্যান সাহেব মনোযোগ দিয়ে শিক্ষক নেতৃবৃন্দের বক্তব্য শোনেন এবং তাঁর দ্বারা সম্ভব সকল সমস্যা সমাধানের আশ্বাস প্রদান করেন।