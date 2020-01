নব জাগরণ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে নবীনদের বরণে রাবিতে কালচারাল ফেস্ট

রাবি প্রতিনিধি:

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৯-২০ সেশনের নবীন শিক্ষার্থীদের বরণে মনোমুগ্ধকর কালচারাল ফেস্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৩ টায় বিশ্ববিদ্যালয় কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের নব জাগরণ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে শুরু হয়ে অনুষ্ঠানে বিভিন্ন নাচ, গান, নাটক, র‌্যাম্প শো, কৌতুক, মুকাভিনয় করা হয়।

এছাড়াও সমাজের পিছিয়ে পড়া সুবিধাবঞ্চিত (নবজাগরণ শিক্ষা নিকেতনের শিশু) শিশুদের র‌্যাম্প শো এতে নতুন মাত্রাযোগ করে। অনুষ্ঠানে বিদেশী (নেপাল ও জর্ডান) অতিথিদের পক্ষ থেকে পরিবেশন করা হয় র‌্যাম্প শো এবং নিজ ভাষায় গান।

এছাড়াও বিদেশীরা বাংলাদেশে এসে কি কি সমস্যার সম্মুখীন হোন, বিদেশীদের সংস্কৃতিকে কিভাবে সবার সামনে তুলে ধরতে হয় তা চেষ্টা করে নবজাগরণ ফাউন্ডেশন । বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে ছিলো ফ্রেশার্সদের নিয়ে দর্শক পর্ব ,রাজশাহীর স্বনামধন্য ব্যান্ডের কনসার্ট।

এদিক প্রতিবারের ন্যায় এবারও আগামী ০২ থেকে ০৬ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ভোলান্টিয়ার সংগ্রহ করবে সংগঠনটি।

উল্লেখ্য, নবজাগরণ ফাউন্ডেশন রাবিতে সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের নিয়ে কাজ করা একটি সেচ্ছাসেবী সামাজিক সংগঠন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি মোঃখালিদ হাসান। সাধারণ সম্পাদক রিফাত হোসাইন। এছাড়া অধ্যাপক ড. ইলিয়াস হোসেন, অধ্যাপক ড. রুকসানা বেগম, অধ্যাপক ড. শাহরিয়ার জামান, অধ্যাপক মো: মমিনুল হক, ড. মো. সুলতান মাহমুদ, সাদিকুল ইসলাম সাগর।

এছাড়াও উপস্থিত ছিল নবজাগরণ ফাউন্ডেশনের সাবেক সভাপতি- মার্জান আতিক, এনামুল ইসলাম, সাবেক সাধারন সম্পাদক- মোঃ আরিফুল ইসলাম, শরিফুল ইসলামসহ উপদেষ্টামন্ডলীগণ।###